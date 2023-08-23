Путин – наше всё (наше квебекское всё!)

История создания путина – национального квебекского блюда. Жан-Поль Руа – создатель путина!

В связи со знаменательным событием – очередном Фестивале Путина в Дрюммонвиле, напомним о знаменательном факте из истории Квебека:

В каждой поварской школе, на всех курсах квебекской кухни слушателю сначала пояснят, что Квебек – страна холодная. В давние времена была сплошь покрыта лесами (да и сейчас лесов не так уж мало). Длинными зимами у поселенцев витаминов не хватало, запасы мяса к январю заканчивались. Против цинги, как ещё Артур Лондон указывал, только картошка зимой помогает. Молочные продукты лучше всего хранить зимой в виде сыра, потому что при оттепелях ничего с ним не случится. Вот и придумали квебекцы типичное блюдо – путин. По-французски слово пишется poutine, но не забывайте – оно женского рода: La poutine.

В путине – три основных ингредиента – картофель, сыр, соус (подлива). Мол, больше ничего квебекским крестьянам раздобыть не удавалось, посему и питались путиным. Калорийное блюдо, для зимы – в самый раз.

Да, действительно, путин, это наше всё. Ему нет альтернативы и раскачивать лодку с путиным не позволим никому! И путин – самое национальное из всех национальных блюд Квебека. Спору нет. По всей Канаде его поедают, пальчики облизывают. В США подаётся в хороших ресторанах. В Европе уже подают.

Всё так – и про зимы, и про холода, и про голодные времена, которые регулярно в прошлые века на страну обрушивались. Только вот квебекский путин к делу отношения не имеет. Фольклор это.

На самом деле создал блюдо повар Жан Поль Руа (Jean-Paul Roy), житель квебекского города Дрюммондвиль. И создан был путин не так уж и давно – в 1964 году!

Повторяем ещё раз и медленно – Да! Национальное квебекское блюдо Путин было изобретено только в 1964 году поваром и владельцем семейного ресторанчика Жаном-Полем Руа. Впрочем, супруга его Фернанда, помогла мужу.

Jean-Paul Roy работал сначала поварёнком, а затем стал поваром в престижном монреальском отеле Mont-Royal, где он проработал в семь лет. В 1956 году переехал в Дрюммондвиль, где открыл собственное дело. Точнее, выкупил местную закусочную Roi de la Patate (Картофельный Король).

Закусочная есть закусочная. Тем более, название менять не хотелось, а оно обязывало, посему блюда из картошки подавались в семейном ресторанчике чаще всего. К картошке отдельно подавался соус.

Однажды местная сыроварня, на которой скопились запасы обрезков сыра, предложила Жану-Полю скупить по дешёвке обрезки, тот согласился, и стал ставить на столы и плошки с сыром. Посетители смешивали сыр, картошку и соус и с удовольствием поедали.

Жан Поль сообразил, что может внести блюдо в меню и подал его под наименованием fromage-patate-sauce (сыр-картошка-соус). Просто? Да, проще не бывает. Только в те времена никто картошку с сыром не подавал.

К тому же (и тут главный секрет!) соус у Жана Поля был необычным – он сам его готовил, а секрет никому не выдавал.

Дальше совсем просто: Произносить длиннющее название fromage-patate-sauce было неудобно, а любую еду, в которой смешивались разные продукты, местные жители называли pouding (пудинг). Чтобы не путать обычный пудинг с новым блюдом, последнее стали называть путиным.

Жан-Поль вышёл на пенсию в 1985 году. Продавая права на путин, он заработал много денег, но продолжал работать по 70-80 часов в неделю, потому что очень уж любил поварское искусство.

К Жану Полю приезжали экспортеры, предлагали поставить производство его соуса на широкую ногу, экспортировать блюдо в другие страны Он отвечал всегда, что ничего против экспорта не имеет, но ему и его ресторанчика хватит.

Сам Жан Поль путиным, конечно, гордится. И то, не каждому дано изобрести национальное блюдо, которое сегодня подаётся в десятках стран.

Со временем кто-то ещё стал претендовать на авторство путина, но Жан Поль реагировал спокойно: — Да пусть претендуют. Достаточно почитать газеты тех времен, в которых путин впервые упомянут именно, ка блюдо его ресторанчика.

Но надо признать, что ещё одна версия создания путина всё же существует. Согласно ей, Путин был изобретен в деревушке Варвик, расположенной в Восточных кантонах Квебека, и впервые был приготовлен в местной харчевне под названием Le Lutin qui rit. Якобы, хозяин харчевни, по имени Фернанд Лашанс (Fernand Lachance), по просьбе спешившего посетителя, так торопился, что положил жареную картошку и кусочки сыра в один пакет (посетитель собирался есть на ходу). Увидев, как сыр плавится от жара картошки, месье Лашанс воскликнул: «Что за пудинг! » (мол, «ну и смесь!»). Спорить не будем, оставим споры о приоритете историкам.

Наш родной квебекский путин хорош и уважаем! Не бойтесь, наедайтесь всласть. Только в путине калорий много, не переедайте.