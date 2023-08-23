На границе Канады задержали мужчин с поддельными соцкартами

Двух мужчин с поддельными разрешениями на постоянное жительство и поддельными картами социального страхования задержали на границе Канады работники Агентства погранконтроля Канады (CBSA).

Двух мужчин с поддельными разрешениями на постоянное жительство и поддельными картами социального страхования задержали на границе Канады работники Агентства погранконтроля Канады (CBSA).

Мужчины были задержаны 1 августа, когда пытались пересечь границу на автомобиле. Кроме нескольких поддельных документов, у них собой было свыше $10 тыс. наличными, не внесенными в таможенную декларацию. Задержанных подозревают также в преступлениях, связанных с отмыванием денег.

Согласно распространенному заявлению, «CBSA не вернет средства, если возникнут подозрения, что они являются доходами от преступной деятельности или средствами для финансирования террористической деятельности».

Четкого и вразумительного ответа на тему пояления у них как поддельных документов, так и большой суммы наличных, они дать пока не могут. Начато расследование.