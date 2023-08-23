Канадский Trigon Metals готовится к подземной добыче на шахте Комбат в Намибии

Около 169 млн намибийских долларов направлено на подготовку шахты Комбат в Намибии к подземной добыче полезных ископаемых, намеченной на начало следующего года.

Около 169 млн намибийских долларов направлено на подготовку шахты Комбат в Намибии к подземной добыче полезных ископаемых, намеченной на начало следующего года.

Канадская компания Trigon Metals в своем заявлении, сделанном в понедельник, сообщила, что разместила заказ у Epiroc South Africa на приобретение оборудования для подземных горных работ.

«Это оборудование будет составлять большую часть парка подземных горных работ для возобновления добычи из ствола Asis West на руднике Trigon’s Kombat, где с апреля 2024 года планируется увеличить добычу», — добавили в компании.

Кроме того, Trigon сообщила, что они получили одобрение от Epiroc Financial Solutions AB на финансирование оборудования на сумму, составляющую 85% стоимости заказа с авансовым платежом в размере 15%.

Отметим, рудник Комбат в регионе Отйозонджупа является одним из самых крупных медных рудников в Намибии.