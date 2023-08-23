Правительство Канады выделило $2 млн на борьбу с вредом от наркотиков

Свыше $1,8 млн выделило на устранение вреда от употребления психоактивных веществ правительство Канады, 22 августа сообщила пресс-служба правительства.

Свыше $1,8 млн выделило на устранение вреда от употребления психоактивных веществ правительство Канады, 22 августа сообщила пресс-служба правительства.

Деньги направлены на финансирование трех проектов. Почти $50 тыс. направлено на обучение, поддержку и предоставление услуг по употреблению психоактивных веществ. Ожидается, что такая мера позволит снизить число передозировок наркотиками. Ранее на это уже было потрачено свыше $200 тыс.

Более $248 тыс. передано специализированному медицинскому центру для молодежи. Они пойдут на обеспечение жильем, поддержку в образовании и лечении. Ранее центр уже получил почти $1 млн.

Свыше $1,5 млн в дополнение к $2,44 млн перечисленным ранее будут потрачены на медицинские препараты, призванные смягчить вред от наркотиков и помочь предотвратить передозировку. Деньги получит Общественный центр здоровья Гвельфа. Они пойдут на обеспечение попадающих туда медицинской помощью, жильем и питанием.

Напомним, в Британской Колумбии проводится эксперимент по легализации употребления наркотиков, включая тяжелые. Попавшиеся с наркотиком канадцы освобождаются от ответственности, если у них при себе не более двух граммов вещества.