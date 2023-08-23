Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Молодые канадцы чаще других подумывают о переезде из-за пожаров
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Молодые канадцы чаще других подумывают о переезде из-за пожаров

Виктория Христова Авг 23, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Молодые канадцы чаще других подумывают о переезде из-за пожаров отключены 17 Просмотров

Почти четверть молодых канадцев, пострадавших от пожаров в стране, подумывают о переезде в более безопасное место, говорится в исследовании Angus Reid Institute, 22 августа опубликованном на сайте.

Почти четверть молодых канадцев, пострадавших от пожаров в стране, подумывают о переезде в более безопасное место, говорится в исследовании Angus Reid Institute, 22 августа опубликованном на сайте.

Опросив пострадавших от пожара, исследователи выяснили, что 13% из них подумывают о переезде туда, где, как они полагают, более безопасно, среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет так ответили 24%.

При этом большинство считают, что нынешнее лето — закономерный этап ухудшения ситуации из-за изменения климата, дальше будет еще хуже — так ответили 55% канадцев. 26% полагают, что такие пожары станут в будущем нормой.

В ухудшающейся ситуации с лесными пожарами винят изменения климата 59% опрошенных, не согласны с этой точкой зрения 33%. В изменения климата безоговорочно верят 89% опрошенных, но 67% считают, что в них виноват человек, а 22% — что это естественный природный процесс.

Напомним, лесные пожары в Канаде начались в этом году рано и приобрели необычно большой размах. Власти страны были вынуждены эвакуировать десятки тысяч человек из нескольких городов, к которым подступил огонь.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*