Молодые канадцы чаще других подумывают о переезде из-за пожаров

Почти четверть молодых канадцев, пострадавших от пожаров в стране, подумывают о переезде в более безопасное место, говорится в исследовании Angus Reid Institute, 22 августа опубликованном на сайте.

Почти четверть молодых канадцев, пострадавших от пожаров в стране, подумывают о переезде в более безопасное место, говорится в исследовании Angus Reid Institute, 22 августа опубликованном на сайте.

Опросив пострадавших от пожара, исследователи выяснили, что 13% из них подумывают о переезде туда, где, как они полагают, более безопасно, среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет так ответили 24%.

При этом большинство считают, что нынешнее лето — закономерный этап ухудшения ситуации из-за изменения климата, дальше будет еще хуже — так ответили 55% канадцев. 26% полагают, что такие пожары станут в будущем нормой.

В ухудшающейся ситуации с лесными пожарами винят изменения климата 59% опрошенных, не согласны с этой точкой зрения 33%. В изменения климата безоговорочно верят 89% опрошенных, но 67% считают, что в них виноват человек, а 22% — что это естественный природный процесс.

Напомним, лесные пожары в Канаде начались в этом году рано и приобрели необычно большой размах. Власти страны были вынуждены эвакуировать десятки тысяч человек из нескольких городов, к которым подступил огонь.