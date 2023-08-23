Британский таблоид изложил возможные темы «королевского саммита»

Основные темы встречи короля Великобритании Карла III c семьей в резиденции Балморал относительно будущего монархии касаются урегулирования внутренних семейных конфликтов и стратегии укрепления Содружества.

Основные темы встречи короля Великобритании Карла III c семьей в резиденции Балморал относительно будущего монархии касаются урегулирования внутренних семейных конфликтов и стратегии укрепления Содружества.

На встречу приедут старшие члены королевской семьи, в которым относят королеву Камиллу, наследника престола принца Уильяма и его жену Кейт. Будут ли приглашены на встречу два брата и сестра короля, не сообщается. По версии издания, основных тем для обсуждения может быть пять.

Первой темой является проблема укрепления Содружества. Король, как сообщается, рассчитывает использовать «звездные качества» Кейт и Уильяма для укрепления отношений со станами-членами Содружества. «[Он] надеется использовать символику, связанную с наследием его матери, чтобы протянуть руку дружбы, которая с годами может стать все труднее», — сказал источник издания.Сам король также планирует посетить Канаду и Австралию в следующем году.

Второй темой называются республиканские настроения, угрожающие монархии.

Третья тема — это отношения с уехавшими в США принцем Гарри и Меган. В настоящий момент принц Гарри поддерживает контакт только с королем, отношения между братьями практически отсутствуют.

Четвертая тема — взаимодействие с младшим братом короля принцем Эндрю.

«Эндрю представляет собой более долгосрочную проблему, чем Гарри и Меган. Эпштейна, и там до сих пор лежат неразорвавшиеся бомбы», сказал источник издания, добавив, что король Великобритании не хочет, чтобы Эндрю «вышел из морозилки».

Еще одной темой называется увеличение рабочей нагрузки на принца и принцессу Уэльских. Уильям и Кейт, а также герцог и герцогиня Эдинбургские в настоящее время являются единственными работающими членами семьи в возрасте до 70 лет, что, по мнению королевского эксперта, может повлиять на их рабочую нагрузку, учитывая, что Гарри, Меган и принц Эндрю отстранены от исполнения королевских обязанностей.