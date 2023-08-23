Япония, США и Канада проводят военно-морские учения восточнее Курил

Военно-морские силы США, Японии и Канады начали учения Noble CHINOOK в Тихом океане, сообщает пресс-служба морских сил самообороны Японии 22 августа на своем сайте.

Военно-морские силы США, Японии и Канады начали учения Noble CHINOOK в Тихом океане, сообщает пресс-служба морских сил самообороны Японии 22 августа на своем сайте.

Учения проходят с 21 по 28 августа в довольно обширной акватории, восточнее Курильских островов до районов южнее острова Хонсю с участием боевых кораблей.

Сообщается, что от Японии в учениях задействован вертолетоносец Hyuga, от США — эсминец USS Benfold, от Канады — фрегаты Ottawa и Vancouver, а также судно снабжения Asterix.

Отмечается, что целью учений является улучшение сотрудничества военно-морских сил трех стран, а также отлаживание тактических возможностей.

Учения Noble CHINOOK продлятся до 28 августа.