6 НОВОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ

1️⃣ Ученые из Канады и США разработали лосьон для диагностики рака кожи. В чём его главное достоинство?

2️⃣ 3% квартир в Монреале заражены клопами. Как противостоять этой проблеме?

3️⃣ Мы все знаем с детства, что мухи распространяют инфекционные болезни. А в Квебеке их наибольшее количество приходится на август и сентябрь. Действительно ли это так и как бороться?

4️⃣ Кабачок или цуккини — король августа. Этот вкусный длинный овощ — подвид тыквы. Каковы преимущества и риски его потребления?

5️⃣ В десятках стран обнаружен новый вариант COVID-19, который быстро распространяется. Грозит ли нам новая пандемия и карантин?

6️⃣ Университет Торонто предупреждает о рисках, связанных с аюрведическими добавками. Является ли аюрведическая медицина опасной?