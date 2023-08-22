Фестиваль Путина в Дрюммонвиле

С 24 по 26 августа в Дрюммонвиле проходит очередной Фестиваль Путина!

Жители Дрюммонвиля утверждают, что знаменитый и любимый всеми путин родился в их городе. В его честь проводится фестиваль.

Десятки тысяч, если не пара сотен тысяч гостей ожидается на очередном летнем празднике Квебека, а именно, на Фестивале Путина (Festival de la Poutine), традиционной любимой еды квебекцев, уже десятки лет считающейся национальным квебекским блюдом. Согласно самой распространённой версии, блюдо впервые было изготовлено именно в Дрюммонвиле, так что у горожан есть духовное и неотъемлемое право на фестиваль в честь путина. Разумеется, устроители и участники фестиваля путина предложат гостям десятки вариаций рецептов путина, но главными событиями станут концерты известнейших в Квебеке артистов.

Подтвердили своё участие в фестивале знаменитые квебекские исполнители Les Cowboys fringants, Roxane Bruneau, Fouki, Clay and Friends, Lydia Képinski, Valaire, Dumas, Vulgaires machines, Jay Scott, Les Louanges, Gab Bouchard, Thierre Larose, Maude Audet, Marilyne Léonard, Mindflip. (Если людям старшего возраста эти имена мало, что говорят, то молодёжь в восторге).

Что касается самого путина, то его можно будет попробовать в десятках киосков, представляющих рестораны со всего Квебека.

В четверг и пятницу концерты начинаются в 17 часов, а в последний фестивальный день – в субботу, начало в 15 часов.

Билеты не самые дешёвые, но и не самые дорогие – “паспорт” на все три дня фестиваля стоит от 35 долларов (для первых 2500 посетителей) до 45 долларов. Если покупать одноразовый билет, то он обойдётся в 31 доллар. Не так уж много, чтобы послушать концерты самых модных исполнителей Квебека.

Более подробно о фестивале можно прочитать на сайте Фестиваля Путина: festivaldelapoutine.com

Заметим, что Дрюммонвиль находится всего в часе езды от Монреаля, так что желающие могут успеть и на Ночной Азиатский Рынок в Монреале, который проходит в эти же дни, хотя завершается 27 августа. Да, дилемма, куда пойти вкусно поесть и на каком из двух фестивалей послушать хорошую музыку. Выбор между Азией и путиным сложен, что есть, то есть! Но нужно и запивать!