Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Фестиваль Путина в Дрюммонвиле
poutine
Путин - любимый всеми квебекцами настоящий путин!

Фестиваль Путина в Дрюммонвиле

Megan Jorgensen Авг 22, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Отдых, Полезные продукты, Хорошие новости, Это интересно 2 комментария 86 Просмотров

С 24 по 26 августа в Дрюммонвиле проходит очередной Фестиваль Путина!

Жители Дрюммонвиля утверждают, что знаменитый и любимый всеми путин родился в их городе. В его честь проводится фестиваль.

Десятки тысяч, если не пара сотен тысяч гостей ожидается на очередном летнем празднике Квебека, а именно, на Фестивале Путина (Festival de la Poutine), традиционной любимой еды квебекцев, уже десятки лет считающейся национальным квебекским блюдом. Согласно самой распространённой версии, блюдо впервые было изготовлено именно в Дрюммонвиле, так что у горожан есть духовное и неотъемлемое право на фестиваль в честь путина. Разумеется, устроители и участники фестиваля путина предложат гостям десятки вариаций рецептов путина, но главными событиями станут концерты известнейших в Квебеке артистов.

Подтвердили своё участие в фестивале знаменитые квебекские исполнители Les Cowboys fringants, Roxane Bruneau, Fouki, Clay and Friends, Lydia Képinski, Valaire, Dumas, Vulgaires machines, Jay Scott, Les Louanges, Gab Bouchard, Thierre Larose, Maude Audet, Marilyne Léonard, Mindflip. (Если людям старшего возраста эти имена мало, что говорят, то молодёжь в восторге).

Что касается самого путина, то его можно будет попробовать в десятках киосков, представляющих рестораны со всего Квебека.

В четверг и пятницу концерты начинаются в 17 часов, а в последний фестивальный день – в субботу, начало в 15 часов.

Билеты не самые дешёвые, но и не самые дорогие – “паспорт” на все три дня фестиваля стоит от 35 долларов (для первых 2500 посетителей) до 45 долларов. Если покупать одноразовый билет, то он обойдётся в 31 доллар. Не так уж много, чтобы послушать концерты самых модных исполнителей Квебека.

Более подробно о фестивале можно прочитать на сайте Фестиваля Путина: festivaldelapoutine.com

Заметим, что Дрюммонвиль находится всего в часе езды от Монреаля, так что желающие могут успеть и на Ночной Азиатский Рынок в Монреале, который проходит в эти же дни, хотя завершается 27 августа. Да, дилемма, куда пойти вкусно поесть и на каком из двух фестивалей послушать хорошую музыку. Выбор между Азией и путиным сложен, что есть, то есть! Но нужно и запивать!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

2 комментария

  1. Александр Николаев из Монреаля
    Авг 22, 2023 в 07:56

    Требую немедленно убрать эту порочащую русофобскую новость про издевательский “фестиваль” о великом президенте Великой Страны! Квебек прыгает под дудку западных Кукловодов.

    Ответить
    • Megan Jorgensen
      Авг 22, 2023 в 07:59

      Путин – наше всё! А вы, господин Александр Николаев из Монреаля, требуете убрать сообщения про него? Так, так… так и запишем.

      Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*