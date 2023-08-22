Соболенко раскритиковала организаторов турнира в Монреале

Ведущая белорусская теннисистка, чемпионка Australian Open – 2023 Арина Соболенко высказалась о скандале на турнире WT-1000 в Монреале.

Ведущая белорусская теннисистка, чемпионка Australian Open – 2023 Арина Соболенко высказалась о скандале на турнире WT-1000 в Монреале.

Вторая ракетка мира поддержала критику в адрес организаторов из-за изнуряющего расписания матчей. Тяжелый график связан с погодными условиями.

«Я прекрасно понимаю, что погодные условия Монреаля были не очень хорошими. Никто не может это контролировать. Шёл дождь. Но они каждый год сталкиваются с одной и той же проблемой – дождём. В моей голове вопрос: почему они не могут просто поставить крышу? Возможно, сделать это не так просто, как нам кажется. Но я просто задаюсь вопросом: почему?

Я второй раз там и второй раз, по сути, играю два матча за день. Это тяжело, особенно с такими мячами. Мы, девочки, ещё стараемся как-то под них подстроиться, и мы должны играть ими по 5-6 сетов в день? Я просто думаю: ладно, поставьте крышу и составьте график получше», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира в Цинциннати.

Ранее Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. Ее соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Встреча завершилась победой Соболенко 7:5, 6:3.