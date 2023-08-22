Канадский взломщик-любитель открыл сейф в Балтиморе

Взлом сейфа в Балтиморе осуществил взломщик-любитель Рик Аммаззини из Манитобы.

Взлом сейфа в Балтиморе осуществил взломщик-любитель Рик Аммаззини из Манитобы.

Сообщается, что закрытый сейф находился в книжном магазине, он достался хозяевам вместе с помещением. О его содержимом было неизвестно. Владелец магазина разместил в интернет-сообществе взломщиков объявление с просьбой вскрыть сейф.

Аммаззини, который работает водителем автобуса, принял предложение, попросив интернет-сообщество оплатить дорогу до Балтимора. Средства собрали среди подписчиков сообщества при помощи краудфандинговой платформы.

Первый день не принес результата, так как замок оказался сложным. После консультаций с другими взломщиками-любителями взломщик понял, в чем дело, и сейф был открыт на следующий день. Аммаззини сообщил, что потратил 10 часов на вскрытие.

В сейфе оказались лишь старые ящики, скрепки и платежная квитанция. Взломщик рассказал, что иного он и не ожидал, но хозяин магазина волновался перед вскрытием. «Он думает, что он наполнен золотом и бриллиантами», — описал Аммаззини эмоции владельца заведения.