Раскопки в Израиле вызвали жаркие споры о царствах библейского царя Давида

Недавние археологические раскопки в Израиле взбудоражили научное сообщество. Ученые спорят, сколько царств было у библейского царя Давида.

Недавние археологические раскопки в Израиле взбудоражили научное сообщество. Ученые спорят, сколько царств было у библейского царя Давида.

Профессор Еврейского университета Йосеф Гарфинкель провел исследования в пяти древних городах близ Иерусалима: Хирбет-Кейафа, Бейт-Шемеш, Телль-эн-Насбех, Хирбет-эд-Даввара и Лахиш. Он указал на приблизительную датировку крепостей и домов — 1000 год до нашей эры.

Но самым главным выводом ученого стало его заявление о принадлежности городов царству библейского Давида. Оно и вызвало бурные споры среди археологов.

Так, например, профессор Университета Бар-Илан Арен Мейр обвинил Гарфинкеля в «упрощении и невнимании к деталям». По его словам, невозможно четко обозначить границы царства Давида. Ученый из Тель-Авивского университета Юваль Гадот заявил, что сейчас слишком мало данных из того периода, поэтому опрометчиво делать любые выводы.

«Но я ничего не утверждаю. Есть библейский сюжет, и мы хотим понять, есть у него исторический след или нет», — объяснил Гарфинкель в ответ на критику.

Стоит отметить, что археология не стоит на месте. Ежегодно раскопки предоставляют новые данные, которые зачастую опровергают остальные теории. Такой исход может ждать и гипотезу о царствах библейского Давида.