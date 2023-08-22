Трюдо обвинил соцсети в гонке за наживой когда канадцы в опасности

В гонке за наживой на фоне тяжелой в стране обвинил компанию Meta премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В гонке за наживой на фоне тяжелой в стране обвинил компанию Meta премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Глава правительства Канады заявил, что блокируя новости канадских СМИ в подконтрольных компании соцсетях Facebook и Instagram руководство компании препятствует получению жизненно важной информации о ситуации с лесными пожарами.

«Это настолько немыслимо, что такая компания, как Facebook, предпочитает ставить корпоративную прибыль выше обеспечения того, чтобы местные новостные организации могли получать актуальную информацию для канадцев и достигать их там, где канадцы проводят много времени — в Интернете, в социальных сетях, в Facebook», — заявил Трюдо.

Руководство соцсетей в ответ заявило, что предоставляет канадцам полный доступ к информации местных официальных органов и других информационных ресурсов, а кроме того ввело в Facebook специальную кнопку, нажав которую пользователь может сообщить, что с ним всё в порядке.

Блокировка новостей канадских СМИ была введена после принятия закона, в соответствии с которым соцсети должны выплачивать местным СМИ компенсацию за публикацию их новостей. В Meta заявили, что проще не публиковать новости и включили блокировку. В Google пригрозили аналогичными мерами.