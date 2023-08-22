24 – 27 августа в Китайском квартале проходит Ночной Азиатский рынок

Ежегодный “Фестиваль вкуса” – Ночной Азиатский рынок вновь распахивает двери перед гурманами, желающими попробовать вкуснейшием блюда из Азии.

Вот уже в седьмой раз в Китайском квартале Монреаля проходит так называемый фестиваль Вкуса – Ночной Азиатский Рынок (Marché de Nuit Asiatique). В первую очередь, как можно понять из названия это фестиваль еды – его участники предлагают гостям попробовать самые разные блюда и напитки из самых разных стран Азии. Но это и фестиваль, на котором можно увидеть танцы и услышать песни народов Азии, к тому же, в этом году, в празднике участвует и организация MURAL, которая представляет работы уличных художников.

Ночной рынок уже завоевал популярность у монреальцев, но организаторы обещают, положа руку на сердце, что в этом году размах фестиваля превзойдёт все предыдущие празднества. Обещают невиданное количество разнообразных рецептов блюд на все вкусы.

Блюда можно будет заказывать в разных местах – от площади Сунь-Ят-Сена в центре квартала, до эспланады перед монреальским Дворцом Съёздов. Стоимость блюд, согласно обещаниям организаторов, варьируется от 4 до 8 долларов, а самые дорогие, так называемые, премиальные блюда, могут стоить от 9 до 12 долларов. Ожидается присутствие около пятидесяти участников – шеф-поваров, а официально рынок открывается с наступлением темноты.

Итак, с четверга 24 августа по воскресенье 27 августа – спешите насладиться вкуснейшими яствами из Азии, приготовленными лучшими поварами.

Но есть проблема! Одновременно в городе Дрюмонвиль (Drummondville) проходит фестиваль Путина. И квебекцы в растерянности – так же и живот заболит от обилия еды, если и туда, и туда поспеть! Дрюммонвиля всего час езды, можно успеть и на азиатский рынок, и насладиться традиционным квебекским путином. Так что, вопрос!