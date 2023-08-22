На побережье Канады выбрасывается все больше больших белых акул

Представители канадского Общества защиты морских животных (MARS) в публикации в своих социальных сетях рассказали, что за последний год на побережье Канады выбросилось рекордное число больших белых акул

Представители канадского Общества защиты морских животных (MARS) в публикации в своих социальных сетях рассказали, что за последний год на побережье Канады выбросилось рекордное число больших белых акул. При этом эксперты отмечают, что увеличение числа погибших акул на самом деле может быть хорошим знаком для местной популяции этих животных.

Отмечается, что 7 августа на острове принца Эдварда посетитель пляжа обнаружил почти трехметровую акулу, выбросившуюся на берег пляжа Гринвич в заливе Святого Лаврентия. Согласно заявлению MARS, эта акула стала уже четвертой выбросившейся на берег Канады за этот год по сравнению с одной-двумя особями, о которых сообщалось на протяжении последних 20 лет.

Тем не менее эксперты утверждают, что происходящее может свидетельствовать, что популяция этого находящегося под угрозой исчезновения в Канаде вида растет. По словам специалистов, выбросившихся акул находили в трех разных местах, что указывает на то, что они распределены по всему атлантическому региону страны.

Природоохранные специалисты утверждают, что увеличение числа замеченных акул может наблюдаться потому, что люди чаще о них сообщают, и нет точных данных, подтверждающих рост их популяции, но эксперты считают, что этих животных, по ощущениям, действительно становится больше.