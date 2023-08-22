Иммиграция с Александрой Мельниковой. «Поеду получу разрешение на работу или учебу на границе!» – Когда можно и когда нельзя этого делать?

Flagpoling – смена или продление статуса на границе. Смена статуса на границе Канады и США не является стандартной процедурой. Обычно, чтобы сменить статус, необходимо обратиться в соответствующий иммиграционный офис внутри страны.
Однако, в некоторых случаях, возможна смена статуса на границе между Канадой и США. Это может происходить, когда человек находится в транзите и планирует изменить свой статус, например, из туристического в студенческий или рабочий.
Для смены статуса на границе необходимо выполнить следующие условия:
- Убедиться в возможности смены статуса: Не все типы виз или разрешений на пребывание могут быть изменены на границе. Например, для смены статуса на студенческий или рабочий, необходимо иметь соответствующее приглашение от учебного заведения или работодателя.
- Предоставить необходимую документацию: На границе вам потребуется предоставить все необходимые документы для смены статуса, такие как приглашение от учебного заведения или работодателя, финансовые документы и другие.
- Оплатить соответствующие взносы: Вам может потребоваться заплатить определенную сумму за смену статуса на границе. Точная сумма может зависеть от типа визы или разрешения на пребывание.
- Пройти проверку на границе: При пересечении границы вы будете подвергнуты проверке иммиграционными офицерами. Они решат, можно ли вам изменить статус на границе. Очень часто возникают дополнительные вопросы, на которые вам нужно будет ответить в эту же секунду и как вследствие вы на них можете ответить неправильно. В этом случае, времени на подумать или на «звонок другу» просто не существует.
Важно отметить, что смена статуса на границе является исключением и не всегда гарантируется. Решение принимается пограничными офицерами на основе вашей ситуации и предоставленных документов. В некоторых случаях, смена статуса может потребовать дополнительных действий или только подачи заявления внутри страны.
Обязательно рекомендуется обратиться к иммиграционному специалисту для получения более подробной информации и конкретных рекомендаций в вашей ситуации. В большинстве случаев пакет на границу должен вам подготовить специалист, а также предупредить и подготовить вас к возможным вопросам.
Иногда торопиться нужно медленно. Несмотря на, казалось бы, очевидные достоинства активации статуса на границе, эта поездка может обернуться плачевно. Одному из моих клиентов на границе выдали депортационный ордер и дали 30 дней, чтобы покинуть Канаду. К сожалению, клиент пришел к нам уже после поездки на границу и ситуацию нужно было решать кардинальным способом.
Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант
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Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.
лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет. Консультант с отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.
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