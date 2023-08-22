Иммиграция с Александрой Мельниковой. «Поеду получу разрешение на работу или учебу на границе!» – Когда можно и когда нельзя этого делать?

Flagpoling – смена или продление статуса на границе. Смена статуса на границе Канады и США не является стандартной процедурой. Обычно, чтобы сменить статус, необходимо обратиться в соответствующий иммиграционный офис внутри страны.

Однако, в некоторых случаях, возможна смена статуса на границе между Канадой и США. Это может происходить, когда человек находится в транзите и планирует изменить свой статус, например, из туристического в студенческий или рабочий.

Для смены статуса на границе необходимо выполнить следующие условия:

Убедиться в возможности смены статуса: Не все типы виз или разрешений на пребывание могут быть изменены на границе. Например, для смены статуса на студенческий или рабочий, необходимо иметь соответствующее приглашение от учебного заведения или работодателя. Предоставить необходимую документацию: На границе вам потребуется предоставить все необходимые документы для смены статуса, такие как приглашение от учебного заведения или работодателя, финансовые документы и другие. Оплатить соответствующие взносы: Вам может потребоваться заплатить определенную сумму за смену статуса на границе. Точная сумма может зависеть от типа визы или разрешения на пребывание. Пройти проверку на границе: При пересечении границы вы будете подвергнуты проверке иммиграционными офицерами. Они решат, можно ли вам изменить статус на границе. Очень часто возникают дополнительные вопросы, на которые вам нужно будет ответить в эту же секунду и как вследствие вы на них можете ответить неправильно. В этом случае, времени на подумать или на «звонок другу» просто не существует.

Важно отметить, что смена статуса на границе является исключением и не всегда гарантируется. Решение принимается пограничными офицерами на основе вашей ситуации и предоставленных документов. В некоторых случаях, смена статуса может потребовать дополнительных действий или только подачи заявления внутри страны.

Обязательно рекомендуется обратиться к иммиграционному специалисту для получения более подробной информации и конкретных рекомендаций в вашей ситуации. В большинстве случаев пакет на границу должен вам подготовить специалист, а также предупредить и подготовить вас к возможным вопросам.

Иногда торопиться нужно медленно. Несмотря на, казалось бы, очевидные достоинства активации статуса на границе, эта поездка может обернуться плачевно. Одному из моих клиентов на границе выдали депортационный ордер и дали 30 дней, чтобы покинуть Канаду. К сожалению, клиент пришел к нам уже после поездки на границу и ситуацию нужно было решать кардинальным способом.

Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант

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Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет. Консультант с отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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