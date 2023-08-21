Примерно три процента монреальских квартир заражены клопами

Положение с клопами в Монреале далеко не радужное. Количество вызовов на санитраную обработку в этом году растёт.

И вновь возвращаемся к животрепещущей теме: Клопы! Управление здравоохранения Монреаля опубликовало очередной отчёт об уровне заражения клопами жилых помещений в городе. По данным управления, примерно 3% квартир и домов могут “похвастаться” наличием клопов. Но эти данные, предупреждает управление, далеко не полные, так как они основаны на цифрах, предоставляемых компаниями, которые ведут борьбу против насекомых, но не все жители обращаются за помощью в фирмы по уничтожению паразитов, а пытаются справиться собственными средствами. Так что, реальные цифры могут сильно отличаться от упомянутых в отчёте.

Как бы то ни было, в отчёте указывается, что количество клопов, скорее всего, уменьшается. Этот вывод сделан на основе цифр – если в 2013 году фирмы по борьбе с паразитами уведомили город от 3695 вызовов, то в 2022 году было всего 2373 вызова. И цифры падают из года в год, за исключением как раз прошлго года, когда количество вызовов несколько возросло.

Но в за первые 7 месяцев количество вызовов от жильцов помещений, в которых объявились клопы, опять возросло. И скорее всего, если положение не изменится, в этом году вызовов будет более двух с половиной тысяч. Опять же, повторим, что приведённые цифры, в принципе, отражают действительность, но всё же в реальности случаев появления клопов больше. Не будем забывать, что люди во многих случаях считают появление клопов чем-то неприличным и связанным с грязью в квартире, что не так – в квартире может быть идеально чисто, но клопы пришли в гости квартир даже с других этажей.

Что касается соотношения качества жилых помещений и заражения клопами, то неудивительно, что чем жилище дешевле, тем больше вероятность появления клопов. Если в городе заражены клопами примерно 3% домов и квартир, в квартирах, где живут жильцы с доходами меньше 20 тысяч долларов на семью (социальное жильё, например), уровень заражения достигает 9% (соответственно, дорогие квартиры и дома заражены меньше, так как средняя цифра 3% относится ко всем жилым помещениям.

Проблема состоит и в том, что, как правило (но не всегда, конечно), многоквартирные дома, особенно старые и распложенные в более дешёвых районах, сложно “зачищать”, так кае эффективное уничтожение клопов возможно лишь в том случае, если санитарной обработке подверается весь дом и все квартиры, что в большом доме сделать сложно.

Одной из проблем в борьбе с клопами, является, по мнению профессиональных компаний, отсутствие или протворечивость законов, опредялющих деятельность компаний по борьбе с паразитами, что приводит к появлению на рынке непрофессионалов, которые предлагают услуги за меньшую цену, но и качество их работы соответствует – они используют менее эффективные средства и зачастую даже не занимаются глубокой обработкой помещений.