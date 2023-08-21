Рынок недвижимости: продажи недвижимости в Квебеке идут полным ходом

Несмотря на рост процентных ставок, рынок недвижимости в регионе Квебека выделяется. Продажи недвижимости в Квебеке были лучшими в июле, особенно что касалось кондоминиумов.

Несмотря на рост процентных ставок, рынок недвижимости в регионе Квебека выделяется. Продажи недвижимости в Квебеке были лучшими в июле, особенно что касалось кондоминиумов.

Рынок недвижимости в Квебеке развивается быстрыми темпами благодаря экономике, которая в значительной степени является положительной.

«Уровень безработицы практически самый низкий в стране, у людей есть работа, зарплаты растут, а потребность в жилье остается насущной потребностью»,-отмечает в интервью TVA News брокер по недвижимости REMAX Николя Жоффруа-Брюле.

Квебек выделяется, в частности, тем, что во время пандемии в нем не было такого резкого роста цен, как в других регионах.

«Июль был исторически очень высоким месяцем. Тем не менее, если сравнивать с 2021 годом, то наблюдается небольшое снижение, но рынок недвижимости все же находится в очень хорошем состоянии»,-добавляет он.

«Цена кондоминиума очень доступна, она находится ниже отметки в 250 000 долларов. Именно здесь мы испытали наибольший подъем», – уточняет г-н Жоффруа-Брюле.

Также был отмечен рост покупок на Южном берегу Квебека из-за более низких цен, средняя цена которых составила около 350 000 долларов.

«Чем больше людей захотят выставить свою недвижимость на продажу, тем лучше будет баланс между количеством доступной недвижимости и покупателями, которым необходимо жилье»,-отмечает брокер.

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