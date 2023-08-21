Tesla выпустила упрощенные версии Model S и X для Канады

На фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей Tesla вынуждена искать решения для удержания на плаву. Одним из таких решений стал выпуск удешевленных версий некоторых моделей.

На фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей Tesla вынуждена искать решения для удержания на плаву. Одним из таких решений стал выпуск удешевленных версий некоторых моделей.

Для снижения цены пришлось пожертвовать запасом хода и динамикой ускорения. Седан Model S Standard Range стоит 78 490 долларов, а новый кроссовер Model X – 88 490 долларов. Таким образом, компании удалось снизить цену на 10 000 долларов.

Впрочем, на Model S и Model X приходится менее 5% продаж. Все дело в налоговых послаблениях, которые предоставляются на младшие модели Model 3 и Model Y, что делает их более выгодными.

Илон Маск в июле заявил, что если Tesla придется продолжать снижать цены на фоне роста процентных ставок, он готов пожертвовать собственной маржой ради увеличения производства и продаж.

Запас хода на версиях Standard Range уменьшили, что и позволило снизить стоимость. Модель S версия Standard Range проедет без подзарядки около 515 км, а обновленная Model X — около 433 км, следует из информации на сайте Tesla. Кроме того, серия Standard Range будет дольше ускоряться: у обеих моделей скорость разгона до 96 км вырастет на 0,6 секунды.

Базовые Model S и X — самые старые и при этом самые дорогие модели Tesla. Однако на них приходится небольшая часть продаж компании — менее около 3,4% от объема поставок в первом полугодии. Их высокая стоимость помогала увеличивать прибыль производителя.

В августе Tesla снизила цены на две версии Model Y — Long-Range и Performance — в Китае. Обе модели подешевели на 14 тыс. юаней, или примерно на $1,9 тыс. Теперь они стоят 299,9 тыс. юаней и 349,9 тыс. юаней соответственно.

В конце июля Tesla объявила о рекордной выручке за II квартал 2023 года — показатель вырос на 47% год к году, до $24,93 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 20%, до $2,7 млрд. До конца года производитель планирует поставить 1,8 млн автомобилей.