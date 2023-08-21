Канадские власти изучат инициативу компании «Волга-Днепр» по Ан-124

Власти Канады изучат инициативу о мирном урегулировании ситуации с арестованным самолетом Ан-124.

Власти Канады изучат инициативу о мирном урегулировании ситуации с арестованным самолетом Ан-124. Письмо с таким предложением поступило от российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», сообщило канадское новостное агентство CBC News со ссылкой на представителя МИД страны.

«Мы продолжим защищать интересы канадцев», — заявил сотрудник министерства, указав, что правительство Канады изучает поступившее письмо.

Перед тем как застрять в Канаде, самолет Ан-124 перевез тест-наборы COVID-19 из Китая. Гуманитарный рейс организовали по заказу канадских властей.

После того как Ан-124 разгрузили, воздушному судну запретили покидать территорию страны из-за распространения NOTAM, запрещающего перевозчикам из России использовать воздушное пространство Канады. Все это произошло в начале февраля.

В апреле Канада ввела ограничительные меры против группы компаний «Волга-Днепр». Под санкции попал и ее руководитель Алексей Исайкин.

Летом канадская сторона распорядилась арестовать заблокированный в стране транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и начать работы по его конфискации для использования в украинских интересах.

В начале недели, 14 августа, «Волга-Днепр» направила официальное письмо властям Канады с предложением разрешить вопрос вокруг конфискованного самолета Ан-124 мирным путем.

Экземпляры писем адресовали премьеру-министру, министру финансов, министру транспорта, генерал-губернатору, министру иностранных дел, генпрокурору и послу Канады в России.