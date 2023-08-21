СМИ Канады пострадали от попыток правительства их защитить

Отказ компании Meta публиковать в принадлежащих ей соцсетях новости канадских СМИ больно ударил по новостным изданиям.

Отказ компании Meta публиковать в принадлежащих ей соцсетях новости канадских СМИ больно ударил по новостным изданиям.

Такой шаг Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, предприняла после вступления в силу закона C-18, обязывающего соцсеть платить СМИ за публикацию их новостей у себя. Новостные издания после включения соцсетью блокировки новостных сюжетов канадских СМИ отмечают падение трафика на своих сайтах.

Пол Макнил из издательства Island Press Limited, которому принадлежат несколько еженедельных региональных общественных газет, сообщил, что поток запросов на их сайты в результате сократился примерно на четверть. Джефф Элджи из компании Village Media, владеющей 21 новостным сайтом в Онтарио, сказал, что ожидает 15-процентное падение потока.

Оба издателя заявили, что в новом положении расширение будет проводить затруднительно.

«Этот законопроект остановил любое расширение новых рынков и наем большего количества журналистов на этих рынках», — пожаловался Элджи в эфире телеканала. Он заявил, что «ненавидит» новый закон. Издатель также подчеркнул, что не считает действия соцсети, работающей агрегатором новостей, несправедливыми.

«Предпосылка [закона] C-18, а именно: «Они крадут наш контент, они аморальны, они ничего не делают для издательской индустрии», — все это ложь», — подчеркнул он.

Макнил придерживается другой точки зрения: что владелец соцсетей ведет себя как «хулиган на детской площадке», а закон, предложенный правительством нужен, так как для небольших региональных изданий даже скромные выплаты могут иметь жизненно важное значение.

Телерадиокомпания CBC вместе с двумя издательскими группами обратилась в Бюро по конкуренции с просьбой расследовать блокировку новостей соцсетями.

По мнению аналитика по цифровой политике Сью Гарднер, правительство Канады просчиталось с принятием этого закона. Она предупредила, что Канада может стать для всего мира примером неправильных действий в противостоянии соцсетям.