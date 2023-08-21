В Канаде собрались искать безымянные могилы школьников-индейцев с собаками

Привлечь собак к поискам безымянных могил школьников из числа коренных народов собрались канадские индейцы.

Привлечь собак к поискам безымянных могил школьников из числа коренных народов собрались канадские индейцы.

Поиски будут проводиться рядом с местами расположения двух школ-интернатов — Святого Филиппа и римско-католической школы-интерната Форт-Джордж. Обе школы уже много лет как разрушены.

По словам поисковиков, собаки могут помочь сократить усилия на поиски. Если собаки что-то обнаружат, это место можно будет обследовать с помощью георадара.

Отметим, что с помощью георадара ранее был обследован подвал церкви Богоматери Семи Скорбей, рядом с которым располагалась школа-интернат и ходили легенды, что погибших детей хоронили в подвале церкви. Однако аномалии, обнаруженные с помощь георадара, оказались просто камнями, останков там обнаружено не было.

Впрочем, кинолог Ким Купер, помогающий в поисках, отметил, что собака также не всегда может указать точное место. «Это не точная вещь… Что делают собаки, так это то, что они указывают, где запах сильнее всего, и это не обязательно там, где находится могила», — рассказала Купер.

Напомним, тема поиска безымянных могил индейцев-школьников муссируется в канадских СМИ с 2021 года, когда было обнаружено такое захоронение в Камплусе. там обнаружили 215 безымянных могил.

Канадские власти практиковали помещение детей индейцев в школы-интернаты для того, чтобы оторвать их от своей культуры. Сообщается, что в таких школах с детьми зачастую плохо обращались, некоторые из них умирали во время учебы.

По решению суда, представители коренных народов должны получить от правительства компенсацию в размере $2,8 млрд за культурный геноцид.