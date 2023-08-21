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Новости В Мире Эр-Рияд получил 10%-ую долю в шахтах от Канады до Индонезии
Шахтеры

Эр-Рияд получил 10%-ую долю в шахтах от Канады до Индонезии

Виктория Христова Авг 21, 2023 В Мире, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Эр-Рияд получил 10%-ую долю в шахтах от Канады до Индонезии отключены 49 Просмотров

Сделка стоимостью $2,6 млрд с крупнейшей добывающей компанией Бразилии Vale SA предоставила Саудовской Аравии 10%-ую долю в шахтах от Канады до Индонезии, на которых добывают медь, никель и другие металлы.

Сделка стоимостью $2,6 млрд с крупнейшей добывающей компанией Бразилии Vale SA предоставила Саудовской Аравии 10%-ую долю в шахтах от Канады до Индонезии, на которых добывают медь, никель и другие металлы.

В материале говорится, что эта сделка подготовила почву для изменения инвестиционного ландшафта в металлургии и горнодобывающей промышленности. Кроме того она делает Королевство одним из ключевых глобальных игроков на этом рынке.

Авторы отмечают, что сделка с Vale SA была заключена в то время, когда правительства по всему миру задаются вопросом, кто контролирует сырьевые товары, необходимые для достижения целей декарбонизации и поддержания мировой экономики в условиях интенсивного изменения климата и нестабильных рынков.

«Горнодобывающая промышленность станет третьей по значимости отраслью в Королевстве», — заявил саудовский бизнесмен Амр Хашогги, который занимается производством гипса более 42 лет.

«Существует острая нехватка полезных ископаемых, в которых нуждается мир», — отметил он. «Минералы необходимы для производства телефонов, оружия, электромобилей и многих других вещей», — подчеркнул Хашогги.

«Саудовская Аравия планирует развивать свою горнодобывающую промышленность, и она делает это посредством сотрудничества с различными странами, которые сейчас работают с Королевством», — рассказал бизнесмен.

 

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