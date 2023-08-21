ФРГ будет покупать водород в Канаде

Глупой идей, рожденной от отчаяния, назвал эксперт Пол Мартин планы немецких поставщиков энергии E.On и Uniper подписать контракты на поставку водорода из Канады.

Глупой идей, рожденной от отчаяния, назвал эксперт Пол Мартин планы немецких поставщиков энергии E.On и Uniper подписать контракты на поставку водорода из Канады.

«Это глупая идея, рожденная от отчаяния. Больше ничего», — заявил Пол Мартин, комментируя намерение Германии решить часть своей энергетической проблемы, покупая водород в Канаде.

Пол Мартин — инженер-химик, он был одним из пионеров водорода в Северной Америке более 30 лет назад. После ухода из компании Zeton, мирового лидера в области проектирования и строительства масштабируемых пилотных установок, Мартин в 2021 году основал консалтинговую фирму Spitfire Research в Торонто.

Наряду с Йохеном Бардом из Фраунгоферовского института экономики энергетики и технологии энергетических систем Мартин также является одним из основателей Коалиции по водородным наукам, группы ученых и инженеров, которая обещает независимую ориентацию в водородной сфере.

Мартин назвал «чушью» намерение сначала производить водород с большими энергозатратами и превращать его в транспортабельную среду аммиак, затем переправлять его через Атлантику, чтобы там снова превратить в водород с возобновляемыми энергозатратами и, наконец, сжигать его.

«Из каждых десяти киловатт-часов, которые вы покупаете, в конце концов остается два», — поясняет эксперт.

Отмечается, что сделка Uniper с компанией EverWind, которая планирует производить водород в порту Хоксбери в восточной канадской провинции Новая Шотландия, должна состояться. Кажется, любой ценой. Пресс-секретарь энергетического концерна Uniper, который год назад спасали миллиардными вливаниями за счет налогов, подтвердила WirtschaftsWoche, что контракт неизбежен.