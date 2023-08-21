Мобильные телефоны становятся всё более серьезной проблемой

В Квебеке школы начинают запрещать школьникам держать при себе мобильные телефоны. Решится ли проблема или же возникнут другие сложности?

Уже не осталось учителей и директоров школ, которые не согласились бы с тем, что мобильные телефоны, мягко говоря, создают много неудобств в учебном процессе. Речь не только о квебекских преподавателях, но и учителей во многих странах мира. Нынешние дети, поколение, выросшее в компьютерную эпоху, не могут и шагу ступить без любимой игрушки. Сколько ни требуй заглушить аппарат, не доставать его во время урока, не отвечать на звонки, на каждом уроке найдётся пара детей, которые предписания нарушат. Да и ругать их не за что – иногда звонит мама, иногда самый лучший друг или приглянувшаяся девушка – ну, как тут устоять. И, конечно же, на переменах все или почти все болтают по телефону, забывая о важнейшем элементе воспитательного процесса – общении, установлению социальных связей, развитию умения общаться и обмениваться знаниями.

В июле этого года ЮНЕСКО опубликовало отчёт, по результатам исследований в этой облести. Согласно отчёту не только разговоры по телефону и поиск в Интернете отвлекают учащихся, но и само наличие телефона рядом с учеником уже отвлекает и приводит к отрицательным последствиям в усвоении учебного материала. Исследования были проведены в четырнадцати странах, и результаты совпали на 100%.

Многие преподаватели поддерживают требования запретить телефоны в стенах школы. Пока Закон на эту тему ничего не говорит, но школы в Квебеке каждая школа имеет право принимать собственное решение о запрете или разрешении пользоваться телефонами и интернетом. Но хотя десятки школ уже приняли решение о временной конфискации телефонов (при входе в здание) и их возврате по выходе из школы, но многие считают, что такое решение не приведёт к кардинальному решению проблемы. С другой стороны, пока другого эффективного средства не найдено.

Запрещать или нет мобильные телефоны – эту тему поднимают во многих странах. В Голландии мобильные телефоны, умные часы и планшеты в школах будут запрещены с начала 2024 года. Во Франции запрет вступил в силу ещё в 2018 году, в Китае школьникам разрешается пользоваться телефоном лишь при наличии разрешения родителей (например, один из родителей болеет, может срочно понадобиться связаться с ребёнком). В США телефоны запрещены в 75% школ, причём в разных школах меры разные – в некоторых запрет соблюдается очень строго, в других возможны послабления.

Квебек же пока изучает вопрос на уровне законодательства, основываясь на опыте других стран. Но вопрос очень и очень важный. Родители могут сыграть в процессе ограничения телефонов для школьников очень важную роль – на уровне школы родители могут потребовать от заведения принять определённые распоряжения и ограничения. На уровне Закона, могут принять участие в обсуждении законопроекта, собирать петиции, обращаться к своему депутату с просьбой начать анализ возможных мер. Но вопрос очень важен, в этом уже никто не сомневается.