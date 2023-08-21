Бывший депутат Новой-Демократической партии в федеральном парламенте обвинён в сексуальном насилии

Бывший депутат Новой-Демократической партии Ромео Саганаш, выбранный в Квебеке, (представитель коренных народов) обвиняется в сексуальном насилии, хотя детали пока неизвестны.

Бывший депутат Новой-Демократической партии Ромео Саганаш (Roméo Saganash), который с 2011 до 2019 год представлял Новую-Демократическую партию в Парламенте Канады, будучи избранным от Квебека, обвинён в сексуальном преступлении. Обвинение предъявлено в Виннипеге. Официально его обвиняют в agression sexuelle (сексуальном насилии), но детали дела не публикуются в связи с тем, что по каким-то причинам личность жертвы пока скрывается (как правило, такое бывает в тех случаях, когда речь жертва несовершеннолетняя, но пока ничего утверждать нельзя).

Известно лишь, что 1ого мая этого года господин Саганаш, якобы, совершил в городе Виннипег действия, которые классифицируются как “сексуальное нападение”. Он был задержан 27 июня, а в ближайшие дни он предостанет перед судом.

Любопытно, что Ромео Саганаш сам адвокат по профессии, он индеец кри (многочисленный народ, проживающий в северных районах Квебека). Он был заместителем вождя Великого Совета индейцев Кри бухты Джеймс, а депутатом был избран от района Абитиби-бухта Джеймс-Нунавик-ЕЕйу. В федеральном Парламенте мэтр Саганаш занимался вопросами прав коренных народов Канады, причём именно он разработал текст закона правах коренных народов в соответствии с Декларацией Объединённых Наций.

Сам мэтр Саганаш был учеником печально известных сегодня школ-интернатов для детей кочевых народностей, и в бытность депутатом работал в комиссии по расследованию обвинений руководства этих школ в смертях учеников. Мэтр Саганаш был известен, как поборник прав человека, как активист борьбы против дискриминации на основе происхождения и т.д.

Почему Ромео Саганаш покинул депутатский пост, пока неизвестно. Но теперь он приобрёл известность как сексуальный насильник.