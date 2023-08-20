Smarphones против dumbphones – “умные” телефоны против “тупых телефонов”

Рост популярности “тупых телефонов” уже ощутим. Пользователи хотят большей независимости от телефонного рабства, и людей понять можно.

Термин “смартфон” вошёл в нашу жизнь недавно. Все знают, что этим термином обозначается “умный телефон”, который умеет всё (или почти всё). И это правда – сегодня смартфоны стали компьютерами, которые могут делать практически все, что мы можем себе представить. Они делают фотографии, которые ранее можно было создать только с помощью больших камер, они могут воспроизводить игры с невероятным качеством, позволяют нам работать и оставаться на связи из любого места, они обеспечивают реальное общение в социальных сетях, с коллегами, друзьями и родственниками. Но у смартфонов также есть своя темная сторона, а именно зависимость, которую они создают.

Пройдитесь по улице Монреаля – если не каждый второй, то уж точно каждый третий прохожий бредёт, уставившись в экран, а то и набирая на нём текст, не обращая внимания на встречных и на светофоры. За завтраком, за чашкой кофе, на прогулке в лесу, в туалете – всюду и всегда люди сроднились со своими “смартфонами” и не представляют себе жизни без них (Но, конечно, отговорка есть: “Я всегда могу бросить, если захочу” – обычная отмазка алкоголиков и наркоманов).

Но в мире, одержимом смартфонами, сегодня наблюдается рост интереса к покупке и использованию “тупых телефонов” – устройств, которые могут только совершать звонки и отправлять текстовые сообщения. Цели пользователей, которые отдают предпочтение этим ретро-устройствам, ясна: обрести независимость, отказаться от жизни, когда телефонный аппарат, вместо того, чтобы жизнь облегчать, сводит её к непрерывному общению посредством телефона.

Начиная с 2022 году, продажи этих простых устройств начали заметно расти. Например, Nokia сообщила, что рынок её “тупых телефонов” вырос в США в 2022 году на 5%, и такие же показатели достигнуты всего лишь за полгода в 2023 году! Тот же эффект начинает медленно проявлять себя и в Европе.

“Я думаю, что этот “новый-старый” тренд связан с тем, что люди хотят вернуть контроль над своей собственной жизнью”, – сказал Ларс Сильбербауэр, руководитель маркетинга в HMD Global, производителе телефонов Nokia. И эксперты с ним согласны: Учитывая все реально существующие проблемы, которые создают смартфоны, логично, что всё больше и больше пользователей хотят дистанцироваться от них, особенно от социальных сетей. Понятно, что не все смогут это сделать, потому что многим пользователям часто нужны эти устройства для работы. Тем не менее, есть люди, которые решают заменить свои смартфоны на “тупые телефоны” на выходные, чтобы отключиться и отстраниться от этого водоворота. Посмотрим, приживется ли этот тренд в Канаде.