Крысы против Парламента Великобритании. Сопротивление безнадёжно

Грызуны заполонили британский законодательный орган, но коты помочь не смогут – слишком для них опасно.

Британская пресса публикует сообщения о том, что финансовая комиссия правительства отказала Парламенту выделить служебного кота для защиты помещений от крыс, которые проводят специальную операцию против зданий парламентскоо комплекса. Крысы практически безнаказанно гуляют по коридорам и залам, причём творят бесчинства не только ночами, но и днём. Посему Палата общин официально обратилась к расположённому неподалёку приюту для животных с просьбой прислать подкрепения для борьбы с агрессорами. Усатый-полосатый спецназ, предположительно, должен быстро ликвидировать расплодившихся грызунов.

Но приют пока отказывается направить мяукающих бойцев в Вестминстер, так как во дворце условия для котов будут крайне опасны дворце просто ужасающи, так как кроме стада крыс, которые толпой любого кота растерзают, в укромных разбросан крысиный яд, который и кошки могут попробовать, с печальным результатом. Как видим, положение в Вестминстерском дворца пока совершенно неудовлетворительное, мягко говоря. Кроме всего прочего, крысы разносят болезни и могут привести к вспышке эпидемий.

Напомним, между тем, основные слова кошачьего языка, что пригодится в общении с этими высокомерными сверхсуществами:

Краткое и острое “мяу” означает приветствие или же снисходительную готовность выполнить вашу просьбу. Например, таким “мяу” пушистый приветствует возвращающегося с работы двуногого слугу.

Продолжающееся тихое ворчание и бурчание означает удовлетворение и хорошее настроение.

Длинное и настойчивое мяукание, скорее всего, означает требование. Кот требует еду, воду, чистый туалет, открыть двери, чтоб его величество могло выйти…

Тихое клацанье зубов и тихое мяуканье выражают готовность выйти на охоту. Те же звуки издаются, если цель охоты не достигнута или не может быть достигнута – например, птичка на ветке недоступна.

Грозное сильное мяукание – недовольство, злость, страх, гнев. Часто эти звуки сопровождают междуусобные битвы между котами.

Жалобное постоянное, но прерывистое мяуканье означает, что кот испытывает стресс, у него что-то сильно болит, скорее всего. В таком случае крайне желательно тут же обратиться к врачу.