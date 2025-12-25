Proanima станет единым оператором услуг по защите животных во всём Монреале с 1 января

С 1 января организация Proanima официально возьмёт на себя ответственность за все услуги, связанные с животными, во всех 19 районах Монреаля. Это решение знаменует собой серьёзные изменения в подходе города к защите животных и поддержке их владельцев.

Proanima будет работать из нового центра обслуживания животных, расположенного по адресу 9350, бульвар Пи-IX в районе Виллере–Сен-Мишель–Парк-Экстеншн, и обслуживать жителей всего города.

«Мы начинаем с людей, — объяснила исполнительный директор Proanima Анни Кируак. — Потому что судьба большинства животных напрямую связана с действиями человека».

Организация обладает значительным опытом: с 2012 года Proanima оказала помощь более чем 60 тысячам животных и в настоящее время обслуживает 14 муниципалитетов на Южном берегу и в Монтережи.

Полный спектр услуг в одном месте

В рамках партнёрства с городом Монреалем Proanima предложит формат «единого окна» для услуг, связанных с животными. В их числе:

приют и усыновление животных ;

; ветеринарная помощь ;

; стерилизация и микрочипирование ;

; помощь в поиске потерявшихся животных;

программы для уличных кошек ;

; поддержка в вопросах дикой фауны;

групповые занятия по дрессировке собак.

По словам Кируак, большинство услуг для жителей будет покрываться за счёт ежегодного финансирования со стороны города.

«Город платит нам ежегодно, поэтому для граждан большая часть услуг уже включена. Однако при усыновлении животных или при получении некоторых услуг могут взиматься небольшие сборы», — пояснила она.

Акцент на профилактику и поддержку уязвимых групп

Особое внимание Proanima планирует уделять профилактике и образовательным программам, а также помощи людям с низким доходом и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Мы знаем, что для многих людей животные очень важны, но иногда они временно не могут о них заботиться, — отметила Кируак. — Например, если человеку нужно лечение, ночлег или если он стал жертвой насилия и не может взять животное с собой. В таких случаях мы можем временно разместить животное в приюте».

Подготовка к запуску

В преддверии запуска Proanima продолжает тесное сотрудничество с городскими службами, ветеринарами, местными организациями и жителями. Власти рассчитывают, что новая модель сделает систему защиты животных в Монреале более доступной, гуманной и эффективной для всех участников — как людей, так и их питомцев.

