Рынок жилья Канады вступает в “год перезагрузки”: покупателей сдерживает не ставка, а недоверие

По оценкам ведущих брокерских компаний, цены на жильё будут расти умеренно, без повторения прежнего ажиотажа. Экономисты отмечают, что регулятор занял выжидательную позицию, а возможное повышение ставки остаётся маловероятным сценарием.

При этом представители отрасли указывают на смену ключевых факторов, влияющих на поведение покупателей. Если ранее главным препятствием были высокие процентные ставки, то теперь на первый план выходят психологические барьеры — неуверенность, сложность сделок и страх потери стоимости недвижимости.

Опрос покупателей в Онтарио показал, что подавляющее большинство считает себя финансово готовыми к покупке, но многие сталкиваются с непониманием условий, скрытыми нюансами и стрессом на поздних этапах сделки. Эксперты отмечают, что в эпоху ИИ и доступных данных покупатели стали значительно более требовательными и внимательно анализируют цены, аналоги и динамику рынка.

На этом фоне отрасли предстоит серьёзная работа по восстановлению доверия. Прозрачность, честная оценка рисков и понятная коммуникация становятся важнее, чем сами процентные ставки или маркетинговые предложения.

Аналитики подчёркивают: пока уверенность покупателей не будет восстановлена, рынок недвижимости Канады останется в режиме осторожного ожидания, даже при стабильных и относительно благоприятных финансовых условиях.