Санта-Фрэнк: человек, который уже 40 лет дарит надежду детям

Для Фрэнка Кампаниле декабрь — не просто конец года. Уже более сорока лет сотрудник Центров помощи детям и семьям Batshaw на время меняет свою обычную работу архивиста на особую миссию — он становится «Санта-Фрэнком».

Каждую зиму Кампаниле организует масштабную благотворительную акцию, в рамках которой тысячи детей, находящихся под опекой социальных служб, получают долгожданные подарки. Идея родилась с одного простого, но искреннего жеста: одна из компаний отказалась от корпоративного обмена подарками и решила передать их детям.

Сегодня за этой инициативой стоит целая команда волонтёров. Социальные работники помогают детям составить списки желаний, а затем Санта-Фрэнк и его помощники ищут, покупают и упаковывают подарки, стараясь учесть каждую просьбу.

Особенно трогают просьбы подростков, которым скоро предстоит начать самостоятельную жизнь. Вместо игрушек они просят бытовые вещи, продукты или обувь. «Самое тяжёлое — читать желания о возвращении домой. Это то, чего мы, к сожалению, не можем подарить», — признаётся Кампаниле.

Педагоги и социальные работники отмечают, что такие подарки имеют огромное значение. Многие подростки впервые чувствуют, что о них действительно заботятся. А некоторые, повзрослев, возвращаются, чтобы помочь другим — уже в роли дарителей.

Сам Фрэнк Кампаниле редко видит лица детей в момент получения подарков, но признаётся, что эмоции волонтёров и доноров для него не менее важны. Каждый год спортзал, заполненный коробками с подарками, вызывает слёзы и у него самого.

Несмотря на приближающийся выход на пенсию, Санта-Фрэнк не собирается останавливаться. «Я верю в это. Это красиво. Это магия», — говорит он.

И, возможно, именно эта тихая, человеческая магия и делает праздники по-настоящему настоящими.

