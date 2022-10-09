Неизвестная Канада: город Квебек

Чтобы полюбоваться лучшим видом на город, переправьтесь на южный берег реки Св. Лаврентия и сядьте на паром (traversier), отправляющийся из Левиса (Levis), пригорода Квебека.

Квебек — город в Канаде, столица одноименной франкоязычной провинции. В городе расположен Квебекский парламент и основной правительственный аппарат провинции, хотя Квебек значительно меньше Монреаля. Лишь около 5% из 715 000 жителей города не говорят по-французски. Исторический центр города у реки Св. Лаврентия сохранил атмосферу французских портовых городов, его улицы дают жителям Северной Америки представление о парижском Латинском квартале или Монмартре. Квебекцы чтут свое прошлое, помнят о победах и лишениях своих предков, но в то же время впитывают и реалии современности. Название «Квебек» происходит от алгонкинского слова, означающего «там, где сужается река», и фактически этот город возник на огромном утесе над рекой Св. Лаврентия. Жак Картье назвал этот утес «Алмазный мыс», в честь блестящих кристаллов, которые он нашел здесь и ошибочно принял за алмазы. В прошлом город процветал благодаря кораблестроению, а также торговле пушниной, деревесиной, дубленой кожей, мебелью и тканями. Современное судоходство и развитие железных дорог привели к упадку местного порта. В наши дни Квебек — это прежде всего центр туризма, высоких технологий и резиденция правительства одноименной провинции.

Чтобы полюбоваться лучшим видом на город, переправьтесь на южный берег реки Св. Лаврентия и сядьте на паром (traversier), отправляющийся из Левиса (Levis), пригорода Квебека. В любом случае покиньте современную часть города, очень симпатичную, но почти не представляющую интереса с туристической точки зрения. Направьтесь в Старый Квебек, который занимает всю территорию мыса Диамант. Укрепленный Верхний город соединен с Нижним крутым шоссе и фуникулерной трассой. Кроме цитадели и парка Баттлфилдс, все достопримечательности находятся на расстоянии короткой прогулки, но, если хотите, можете осмотреть их, предприняв 45-минутную поездку в конном экипаже (отправляется от Parc de l’Espanade). Первое из крупных поселений Канады, испытавшее на себе влияние французской культуры, исторический центр Квебека – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гранитные дома с крышами из сланца окружают романтическо-сказочный замок Шато Фронтенак, откуда открываются великолепные виды на реку Св. Лаврентия внизу.

Вье-Квебек, Старый город, окруженный стенами, состоит из двух районов: Басс-Вилль и От-Вилль. В обеих зонах говорят на французском языке, к тому же, жители очень гордятся французской культурой. Басс-Вилль – оригинальная колония, расположенная у подножия Кэп Диаман, это процветающий район кафе и бутиков, где когда-то жили купцы, торговцы и лодочники. От-Вилль, связанный с Басс-Виллем веткой фуникулера, особенно напоминает Европу по стилю архитектуры. Здесь уличные кафе, упряжки лошадей и мощенные булыжником улицы. Шагая по освещенным газовыми фонарями улицам и переулкам компактного От-Вилля, натыкаешься то на древний монастырь, то на музей, а в самом сердце района находится слегка напоминающая по форме звезду Цитадель – самая большая группа фортификационных сооружений в Северной Америке, несмотря на то, что тут ни разу не прозвучало ни одного выстрела. Бульвар Дюфрена над самым городом – место, откуда можно полюбоваться живописными видами на реку и горы.

Стоит посетить базилику Нотр-Дам – ее интерьер, восстановленный после пожара 1922 года, выполнен в стиле необарокко, а росписи и сокровища напоминают о французском режиме. Внешняя часть базилики, построенной в 1647 году, была серьезно перестроена в 1771 году. Величественный отель «Шато Фронтенак» – копия замка из долины Луары, хорошо видный из всех кварталов города. Если вы приедете в этот чудесный город летом, обязательно посетите бесплатные концерты, которые проходят в великолепном парке де Шам-де-Батай (дословно – парк «Поля сражения»). Это парк, где в 1759 году генерал Вульф и маркиз де Монкальм командовали войсками в битве, после которой французское влияние в Северной Америке заметно ослабело.

Начните с вершины утеса, где стоит главный городской ориентир, шато Фронтенак (Fairmont Chateau Frontenac) — крепость, которая господствовала над городом с 1892 г., а теперь превращена в фешенебельный отель. Живописное расположение и башенки в стиле готического ренессанса, словно сошедшие со страниц волшебной сказки, делают его одним из самых экстравагантных отелей, которые Канадская Тихоокеанская и Канадская национальная железные дороги построили по всей стране как символы своего коммерческого могущества. Он назван в честь графа Луи де Фронтенака, французского губернатора XVII в., который навлек на себя гнев духовенства, поощряя продажу бренди туземным народам. Внутри полюбуйтесь резной лепниной, гобеленами и деревянными панелями.

За отелем у памятника основателю города Самюэлю де Шамплену, с террасы Дюферен (Dufferin Terrace) открывается великолепный вид на реку Св. Лаврентия, вплоть до острова Орлеан. Прогуляйтесь по соседнему Губернаторскому парку (Parc de Gouverneurs) с обелиском в честь генералов Вольфа и Мокальма, убитых в 1759 г. в кровавом бою за Квебек. В конце террасы Губернаторский променад огибает подножие цитадели по направлению к парку Баттлфилдс. В центре Старого Квебека, к северу от шато Фронтенак, находится place d’Armes, на которой проводили войсковые сборы и парады, зачитывали прокламации, бичевали или казнили преступников. Монумент Веры (Monument de la Foi) в центре площади воздвигнут в честь трудов французских католических миссионеров в Северной Америке. В Музее форта (Musee de Fort; 10 rue Ste-Anne; открыто: апр.— окт. ежедневно 10.00— 17.00, ноябрь—март чт— вс 11.00—16.00) на северной стороне площади попеременно проводятся светозвуковые представления на английском и французском языках, посвященные военной истории Квебека.

На узкой rue de Tresor, у северо-западного угла place dArmes, художники выставляют на продажу свои работы. Улица ведет к Латинскому кварталу Квебека с парижской атмосферой, окружающей дома XVIII в., кафе и книжные магазины вокруг rue Couillard, rue St-Flavien и rue Hebert. Рядом, на rue de I’Universite, находится семинария, основанная в 1663 г. первым епископом Квебека Франсуа Лавалем де Монморанси. Летом во дворе проводятся концерты. В Музее Французской Америки (Musee de lAmerique Francaise; 2 Cote de la Fabrique; открыто: вт—вс 10.00— 17.00, летом ежедневно 9.30—17.00) хранится портрет сварливого престарелого епископа, написанный в 1672 г. братом Люком, а также пейзажи Жозефа Легара и автопортреты Антуана Пламондона и Теофиля Гамеля.

В англиканском соборе Св. Троицы (1804) с изящным шпилем, проглядывающим из-за деревьев, на rue des Jardins, лондонцы узнают родную церковь Св. Мартина в полях. Обратите внимание на массивные старые скамьи из английского дуба. Большой монастырь урсулинок в красивом саду был основан в 1639 г. и дважды перестраивался после пожара. В монастырской церкви замечательные алтарь и кафедра проповедника. В 1759 г. здесь был похоронен Монкальм, но в наши дни сохранился только его череп. Он выставлен в музее, посвященном первой настоятельнице монастыря, которая составила первый словарь языка ирокезов и алгон-кинов. Бывшее пастбище вокруг монастыря теперь превратилось в просторный парк Эспланады (Parc de l’Eslanade), прекрасное место для отдыха.

От террасы Дюферен до Нижнего города (Basse-Ville), где находилась первоначальная колония Шамплена, можно спуститься по извилистой улице Cote de la Montagne, огибающей парк Монморанси, и по нескольким лестницам, одна из которых (самая популярная у детей), Escalier Casse-Cou (Головокружительная лестница), весьма опасна летом после дождя и особенно зимой, когда покрывается льдом. Терминал фуникулера в Нижнем городе некогда был домом Луи Джолиета, бесстрашного торговца пушниной и исследователя реки Миссисипи. Королевская площадь (place Royale) до 1832 г. была деловым центром Квебека. Ее название связано с «королем-солнцем» Людовиком XIV, бюст которого был привезен сюда из Версаля и установлен в 1686 г. (сегодня его заменила копия). Бюст поставлен на том месте, где в 1608 г. Шамплен основал поселок — два деревянных дома и склад для пушнины, окруженные частоколом и канавой. В наши дни на площади красуются элегантные дома XVII—XVIII вв., мастерски отреставрированные. Но главное внимание среди всех обрамляющих ее зданий привлекает церковь Notre-Dame-des-Victoires (открыто: ежедневно середина мая — середина окт. 9.30—17.00, середина окт. — середина мая 10.00—16.00). Построенная в 1688 г., она получила название в честь французских побед над англоамериканцами, одержанных в период до 1759 г.

После столетий опустошительных войн, пожаров, грабежей и запустения кропотливая реставрация, предпринятая правительством провинции, позволила сохранить культурное наследие Новой Франции, подтвердив девиз: Je те souviens (Я помню). После 1759 г. большинство торговцев и представителей колониальной администрации покинули Квебек, а многие из оставшихся перебрались под прикрытие новых британских укреплений в Верхнем городе. В XIX — начале XX в. многие здания сносили, освобождая место для портовых складов и мастерских. Среди старинных особняков на rue de Marche-Champlain — Maison Chevalier (открыто: июль—авг. ежедневно 9.30—17.00, сент. — середина окт. вт—вс 10.00— 19.00, середина окт. — июнь вт—пт 10.00—17.00, сб—вс 10.00—19.00), построенный в 1752 г. и ныне превращенный в Музей старинной мебели и домашней утвари. В Maison Lambert Dumont (1689) теперь находится магазин, где продают камни и кристаллы. На углу ruelle du Porche обратите внимание на прочные балки крыши Maison Milot (1691).

Несколько хороших антикварных магазинов сосредоточено вокруг rue Sault-au-Matelot и rue St-Paul в районе порта. Склады Старого порта (Vieux-Port) были отреставрированы и превращены в коммерческий и общественный комплекс. В его центре, среди клумб, водопадов и фонтанов, находится «Agora» — амфитеатр на 6000 мест, используемый для проведения культурных мероприятий, особенно летних вечерних концертов. В Музее цивилизации (Musee de la Civilisation; открыто: середина июля — начало сент. 9.30—18.30, середина сент. — начало июня вт—вс 10.00—17.00) представлены экспонаты на темы языка, мышления, тела и общества. Кроме этого, в Старом порту заслуживают внимания ремесленный рынок и красивые парусные корабли, стоящие на якоре.

От парка Эспланады поезжайте вверх по склону холма, по Cote de la Citadelle, через тоннель, для прогулки с экскурсоводом по некогда мощной крепости. Эту цитадель в форме звезды французы построили в 1750 г. для защиты от британцев. В 1820 г. британцы расширили ее для обороны Квебека от американцев, но их пушкам так и не пришлось стрелять по противнику. Британским гарнизон оставался в течение 20 лет, а затем крепость перешла к канадским войскам. В наши дни здесь расквартирован элитный 22-й Королевский полк. Летом здесь проходит церемония смены караула (ежедневно 24 июня — первая неделя сент. 10.00) и сигнала к отбою (июль—авг. пт—вс 19.00). Помещение бывшего порохового склада теперь занимает Музей 22-го Королевского полка, знакомящий с историей этого войскового соединения, в том числе с его трофеями, оружием и мундирами.

На восток от парка Эспланады тянется широкая современная Гранд-аллея. Она проходит мимо здания парламента провинции (Assemble Nationale), построенного в 1877—1886 гг. в модном тогда стиле французского ренессанса. Здесь Квебек боролся за самобытность с остальной Канадской конфедерацией, особенно во времена премьера-сепаратиста Рене Левека, основателя Квебекской партии. На бульваре St-Cyrille стоит Большой театр Квебека (Grand Theatre de Quebec), открытый в 1971 г. как центр искусств и площадка Квебекского симфонического оркестра. Парк Баттлфилдс (Parc des Champs de Bataille; 390 rue de Bernieres) посвящен сражению на равнине Авраама (1759), решившему судьбу Квебека. Парковые тропинки, окаймленные деревьями, приглашают на приятную прогулку.

В центре парка высится башня Мартелло, возведенная в 1805 г. как часть новых укреплений Квебека против возможного нападения американцев. Монумент в конце rue Wolfe стоит на том месте, где генерал Вольф получил смертельное ранение; неизвестные квебекские патриоты «ответили» на этот вызов статуей Жанны д’Арк на avenue George VI. В южной части парка находится Квебекский музей изящных искусств (Musee National des Beaux-Arts de Quebec; открыто: июнь—авг. ежедневно 10.00—18.00, ср до 21.00, сент.—май вт—вс 10.00—17.00), располагающий первоклассной коллекцией квебекской живописи и скульптуры, старинной мебели, ювелирных изделий, золотых и серебряных церковных украшений. Скульптура относится главным образом к XVIII в., но живопись охватывает период от основания колонии до наших дней. Обратите внимание на исторические этюды Жозефа Легара, неоклассические портреты Антуана Пламондона и Теодора Гамеля, а также пейзажи Корнелиуса Кригхофа.