Наше старое, доброе кино! Смотрим и ждем Нового года!











Вот если я вас спрошу о том, какие из известнейших фильмов советского периода нашей жизни вышли на экран на Новый год, я наверняка услышу всем известные названия: «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы» и «Чародеи».

И будете правы! За первый – спасибо Эльдару Рязанову. За второй – ему же и Эмилю Брагинскому а за третий – Константину Бромбергу, который, кстати, режиссировал и «Приключения Электроника» — один из известнейших детских фильмов. Ну, моего детства, по крайней мере!

Но ведь не только эти три самых известных фильма вышли на экраны на Новый год. Давайте вспоминать еще некоторые ленты. Ну, например, «Собака на сене» замечательного Яна Фрида. Помните, конечно, великолепный дуэт Михаила Боярского и Маргариты Тереховой в нем! Какой же там замечательный Петрович – Николай Караченцов – в роли маркиза Рикардо!!! Да и где он, собственно, не замечательный!

Далее. «31 июня» — фильм заметный, но сложный и даже драматичный. Вроде бы, мюзикл. Николай Еременко, Владимир Зельдин, его тезка Этуш… Но фильм, показанный лишь однажды по Центральному ТВ, убрали, как говорят, «на полку». Музыка показалась чуждой, наряды танцоров фривольные… А еще композитор Александр Зацепин уехал во Францию , да и имя Юрия Любимова уже было как-то неблагонадежно. Александр Годунов с супругой попросили политического убежища в Штатах… Все не сложилось, короче говоря! А фильм, несмотря на работу прекрасного режиссера Леонида Квинихидзе, чьи «Небесные ласточки» или «Соломенная шляпка» известны каждому, так и остался каким-то второстепенным… Но мы-то его помним!!!

Далее три моих любимых фильма. Как я недавно прочла в одной статье, «1 января 1979 года на советском телевидении наступила эпоха Марка Захарова. Его «Обыкновенное чудо», Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» стали чуть ли не символами Нового года.» Соглашусь, ибо обожаю! Последний даже чуть более двух первых. Татьяна Ивановна там неотразима!!! А Александра Марковна!!! Кстати, «Формуле любви» через недельку – 40 лет, и мы это не пропустим, а отметим!

Ну, в общем – все великолепны! Да и саму атмосферу этих фильмов можно охарактеризовать словами из песни: «Нелепо, смешно, безрассудно, безумно — волшебно!» Марк Анатольевич, спасибо! Мы Вас просто обожаем! Ибо Вы – обыкновенный и необыкновенный волшебник!

И вновь фильм Эльдара Рязанова – «О бедном гусаре замолвите слово». И тоже проблемный. Приемка фильма была непростой. Комиссия раскритиковала финал и потребовала не делать его столь трагическим. После сложных дискуссий Рязанову поначалу удалось сохранить трагикомедийный замысел. Но… Тогдашний председатель Гостелерадио Сергей Лапин был страшным атеистом, и все, что касалось религии и даже просто церквей, жестко и жестоко вымарывал. В итоге зрители увидели финал, в котором не было короткой сцены похорон около церкви и некоторых других реплик героев. Всё было восстановлено лишь в 1997 году… Фильм классный, хотя не из тех, которые я бы пересматривала с завидным постоянством…

Да, кстати, Лапин, кроме того, что был непомерным атеистом (то есть человеком ВЕРУЮЩИМ в отсутствие Бога, что само по себе смешно), он был еще и редким антисемитом впридачу. Такой вот персонаж, забракованный еще на этапе заводской сборки и комплектации.

По его инициативе были изгнаны из эфира певцы и певицы Вадим Мулерман, Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Лариса Мондрус, Эмиль Горовец, Нина Бродская… Вы прекрасно понимаете, почему… Они тоже понимали. Но вернемся к кино!

Потрясающий фильм «Ищите женщину» — тоже новогодний! В нем великолепны все: Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, его тезка Ярмольник, Сергей Юрский, Александр Абдулов… Режиссер этой картины – Алла Сурикова. Одна из моих любимых фраз: «С тех пор как он стал трупом, он сделался человеком!» В общем, пересмотрите и отдохните! Легкое и очень доброе кино!

«Гардемарины, вперед!» вышли на экраны в первый день 1988 года. А сейчас Светлана Дружинина закончила работу над очередным фильмом этой же серии. Я вообще люблю исторические картины – костюмированные, интригующие, какие-то настоящие, что ли. Гардемаринов люблю, и пересматривала несколько раз! И всем советую – идти по жизни, не вешая нос!

А сколько детских фильмов вышло в новогодний день: «Волшебный голос Джельсомино», «Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино». Есть, что пересмотреть и что вспомнить! И безусловно, за что поблагодарить гениальных режиссеров тех лет!

Так что – выбирайте хорошие фильмы для просмотра и улыбайтесь! Ибо, сами знаете, что «умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.»

Чего хочется пожелать? Не вешать нос, улыбаться и испытывать «Амор»! Ну, и глазами так… Фимка научит, если что! ))) Ну, или сами разберетесь! Да, и еще. Если вы сможете превратить обман в высокое искусство, про вас тоже снимут однажды фильм! Граф Калиостро – тому подтверждение!

Дерзайте, господа! И с наступающим!