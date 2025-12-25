Подписаться на рассылку
Министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе полон оптимизма. Фото из Интернета.

Семейные врачи Квебека ратифицировали соглашение с правительством после отставки министра

Спустя сутки после отставки министра здравоохранения Квебека Кристиана Дюбе соглашение между правительством и семейными врачами было официально утверждено. Федерация врачей общей практики Квебека (FMOQ) одобрила договорённость подавляющим большинством — более 97 процентов голосов.

 

 

Соглашение определяет условия оплаты труда семейных врачей и закрепляет цель по расширению доступа населения к первичной медицинской помощи. Согласно договорённости, врачи должны принять ещё около 500 000 пациентов, которые на сегодняшний день остаются без семейного врача.

В заявлении, опубликованном после голосования, руководство FMOQ поблагодарило членов организации за участие в «важном демократическом процессе», проходившем в напряжённой и эмоциональной атмосфере.

Финансовая часть соглашения предусматривает выделение 434 миллионов долларов дополнительной компенсации до 2028 года, а также отмену части ранее предложенных реформ оплаты и санкций за невыполнение целевых показателей.

Договор касается исключительно врачей общей практики и не распространяется на специалистов. Его ратификация открывает путь к принятию обновлённого законопроекта № 2, которое ожидается в конце февраля.

 

 

