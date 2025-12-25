Подписаться на рассылку
Рынок аренды в Квебеке демонстрирует первые признаки смягчения

Olga Ouspenski Дек 25, 2025

После нескольких лет острого дефицита арендного жилья рынок в регионе Квебек начинает постепенно выравниваться. Об этом свидетельствует новый отчёт Канадской ипотечной и жилищной корпорации (SCHL).

 

Уровень вакантности в агломерации вырос до 2,4 %, что является заметным улучшением по сравнению с показателями последних двух лет, когда он не превышал 0,9 %. Рост зафиксирован в ряде районов, включая Нижний город, Лес-Ривьер и Рив-Сюд.

Эксперты связывают эту тенденцию с активным вводом в эксплуатацию новых арендных домов. Однако большая часть нового жилья относится к более дорогому сегменту, в то время как доступные квартиры по-прежнему остаются дефицитными: уровень вакантности в этом секторе составляет всего 1 %.

Городские власти рассматривают текущую ситуацию как результат целенаправленной политики в сфере жилищного строительства. За последний год в Квебеке было построено или запланировано более 5000 жилых единиц, включая почти 800 социальных квартир.

Муниципалитет намерен продолжить наращивание предложения, сочетая рыночное и социальное жильё, чтобы к 2040 году достичь цели в 100 000 новых жилых единиц и обеспечить более устойчивый и доступный рынок аренды.

 

