Рождественский вечер и новогоднее чтиво: а вы как проводите праздник?

Заканчивается текущий календарный год, что означает, что сейчас все хотят уютно устроиться под теплым пледом с горячим какао и захватывающей зимней книгой. По мере приближения рождественских праздников, книголюбы пытаются найти книги, которые погружали бы их в праздничную атмосферу.





Я могу изличного опыта предложить вам две вот такие книги:



«Пусть идет снег» — книга, написанная Джоном Грином, Морин Джонсон и Лорен Миракл, предлагает читателям всё волшебство рождественских праздников в веселых и очаровательных историях о любви, снежных буранах и поцелуях, которые заставят сердце биться быстрее! В преддверии рождественского праздника, неожиданный снежный шторм застает жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины застревают в снегу, а люди пытаются скрываться от непогоды дома. И только одна храбрая девушка решает выбраться из застрявшего в снегу поезда, чтобы насладиться тишиной небольшой закусочной, где готовят вафли. Ей и в голову не приходит, что ее поступок станет первым звеном в цепи событий, которые изменят множество жизней: одна девушка влюбится в очаровательного незнакомца, трое друзей выиграют конкурс «вафельня», а судьба карликовой свиньи окажется в руках влюбленного баристы…





«В канун рождества» — книга Розамунды Пилчер. Перед самыми рождественскими праздниками в старом провинциальном доме собирается разношерстная компания — пятеро людей разных возрастов, интересов и занятий. Каждый из них переживает свои личные трагедии и горести. Один столкнулся с потерей, другой испытывает разбитое сердце, а третий находится на грани развода… Тем не менее, может быть, тепло пылающего камина, аромат только что приготовленного кофе и дальний шум волн смогут сгладить их проблемы? Пять историй переплетаются в одну рождественскую сказку, тихую и спокойную, как падающий снег за окном. В это волшебное время, в канун Рождества, обещание счастья приходит к каждому, и само ожидание чуда становится лучшим рождественским подарком…



Ну, рассказывайте! Что читаете в это волшебное время? Диккенса? Сьюза? Льюиса? Генри? А может быть, Гофмана? Делитесь

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG