Что будет работать и что закроется в Монреале на Рождество

Виктория Христова Дек 24, 2025 Бизнес, Новости, Новости провинции Квебек, Рождество и Новый год, Экономика

 

Рождество уже на пороге, и для многих жителей Монреаля это время долгожданного отдыха и встреч с близкими. Однако горожанам стоит учитывать, что в праздничный день работа многих привычных служб и учреждений будет ограничена или полностью приостановлена.

 

Будет открыто

  • Аптеки — с сокращённым графиком
  • Большинство депаннёров (небольших магазинов шаговой доступности)
  • STM (общественный транспорт Монреаля) — по праздничному расписанию
  • STL (Лаваль) — по субботнему графику
  • REM — по воскресному расписанию
  • Автобусы и поезда EXO — по воскресному расписанию

Будет закрыто

  • Большинство продуктовых магазинов
  • Банки и финансовые учреждения
  • Музеи
  • SAQ (госмагазины алкоголя)
  • Провинциальные и муниципальные учреждения
  • Canada Post
  • Revenu Québec
  • Экоцентры
  • Торговые центры и большинство магазинов

Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать покупки и поездки, а также проверять график работы конкретных учреждений, так как часы работы могут отличаться. Рождественские праздники — отличное время для отдыха, но небольшая подготовка поможет избежать лишних неудобств.

 

