Что будет работать и что закроется в Монреале на Рождество

Рождество уже на пороге, и для многих жителей Монреаля это время долгожданного отдыха и встреч с близкими. Однако горожанам стоит учитывать, что в праздничный день работа многих привычных служб и учреждений будет ограничена или полностью приостановлена.

Будет открыто

Аптеки — с сокращённым графиком

— с сокращённым графиком Большинство депаннёров (небольших магазинов шаговой доступности)

(небольших магазинов шаговой доступности) STM (общественный транспорт Монреаля) — по праздничному расписанию

(общественный транспорт Монреаля) — по праздничному расписанию STL (Лаваль) — по субботнему графику

(Лаваль) — по субботнему графику REM — по воскресному расписанию

— по воскресному расписанию Автобусы и поезда EXO — по воскресному расписанию

Будет закрыто

Большинство продуктовых магазинов

Банки и финансовые учреждения

Музеи

SAQ (госмагазины алкоголя)

(госмагазины алкоголя) Провинциальные и муниципальные учреждения

Canada Post

Revenu Québec

Экоцентры

Торговые центры и большинство магазинов

Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать покупки и поездки, а также проверять график работы конкретных учреждений, так как часы работы могут отличаться. Рождественские праздники — отличное время для отдыха, но небольшая подготовка поможет избежать лишних неудобств.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG