Что будет работать и что закроется в Монреале на Рождество

Рождество уже на пороге, и для многих жителей Монреаля это время долгожданного отдыха и встреч с близкими. Однако горожанам стоит учитывать, что в праздничный день работа многих привычных служб и учреждений будет ограничена или полностью приостановлена.
Будет открыто
- Аптеки — с сокращённым графиком
- Большинство депаннёров (небольших магазинов шаговой доступности)
- STM (общественный транспорт Монреаля) — по праздничному расписанию
- STL (Лаваль) — по субботнему графику
- REM — по воскресному расписанию
- Автобусы и поезда EXO — по воскресному расписанию
Будет закрыто
- Большинство продуктовых магазинов
- Банки и финансовые учреждения
- Музеи
- SAQ (госмагазины алкоголя)
- Провинциальные и муниципальные учреждения
- Canada Post
- Revenu Québec
- Экоцентры
- Торговые центры и большинство магазинов
Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать покупки и поездки, а также проверять график работы конкретных учреждений, так как часы работы могут отличаться. Рождественские праздники — отличное время для отдыха, но небольшая подготовка поможет избежать лишних неудобств.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG