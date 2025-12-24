Подписаться на рассылку
Новости Снег, ветер и морозы: зима уверенно вступает в праздничную неделю

Виктория Христова Дек 24, 2025

Погода в регионе остаётся по-настоящему зимней. Сегодня пасмурное утро сменится устойчивым снегопадом, который принесёт дополнительные осадки уже к полудню. Дневная температура не превысит –5 °C, а усиление северо-восточного ветра понизит ощущаемую температуру до –14 °C.

 

Снег продолжится и в ночные часы. После смены ветра на северо-западный ожидается дальнейшее накопление осадков при температуре около –6 °C.

Канун Рождества принесёт небольшое облегчение: ожидается переменная облачность и лишь отдельные утренние снежные заряды. Днём столбики термометров поднимутся до –1 °C, однако утренний холод будет ощущаться значительно сильнее.

В сам день Рождества погода вновь станет неустойчивой — прогнозируются периоды снега при температуре около –3 °C. Ночью последует резкое похолодание до –16 °C.

Конец недели обещает быть солнечным, но суровым: в пятницу температура не поднимется выше –12 °C. В выходные облачность сохранится, возможны кратковременные снегопады, а к воскресенью погода вновь станет мягче — до –3 °C.

Синоптики советуют учитывать ветровой холод, особенно в утренние и вечерние часы, и заранее планировать передвижения в праздничные дни.

 

