Мошенники активизируются в праздники: канадцев призывают быть особенно бдительными

Ежегодно канадцы теряют сотни миллионов долларов из-за мошенничества, однако эксперты предупреждают: именно в праздничный сезон количество таких преступлений резко возрастает. Спешка, рассеянность и эмоциональная уязвимость делают людей лёгкой добычей для аферистов.

Эксперт по кибербезопасности Терри Катлер отмечает, что мошенники целенаправленно охотятся за покупателями в период предновогодних распродаж.

«Люди хотят всё сделать быстро, — объясняет он. — В спешке они нажимают на ссылки, на которые не должны, и, к сожалению, попадаются на уловки».

Поддельные сайты и подарочные карты

По словам Катлера, одна из популярных схем — фальшивые сайты с “выгодными” предложениями, а также махинации с подарочными картами.

«Они наклеивают стикер или штрихкод поверх оригинального, который ведёт на “главную” карту мошенников. Когда вы на кассе активируете карту и кладёте на неё, скажем, 50 долларов, эти деньги сразу уходят мошенникам и практически мгновенно снимаются», — рассказал эксперт.

Утечки данных играют на руку преступникам

Дополнительное преимущество злоумышленникам дают недавние утечки персональных данных, в результате которых в их распоряжении оказываются имена, адреса и пароли. Эта информация позволяет убедительно выдавать себя за банки или другие официальные структуры.

«Всё это сделано для того, чтобы усыпить бдительность», — подчёркивает Катлер.

Он советует никогда не доверять определителю номера и помнить: банки никогда не запрашивают пароли или одноразовые коды по телефону. Эксперт рекомендует регулярно менять пароли, включать двухфакторную аутентификацию и уведомления на смартфоне.

Срочность — тревожный сигнал

Если от вас требуют срочных действий, просят перейти по ссылке для «проверки аккаунта» или настаивают на оплате подарочными картами — это почти наверняка мошенничество.

«Запрос оплаты подарочными картами — это главный красный флаг», — подчёркивает Катлер.

Социальные сети и романтические аферы

Мошенничество процветает и в социальных сетях.

«Многие люди чувствуют одиночество и становятся жертвами так называемого “любовного бомбардирования”», — говорит эксперт.

Катлер признался, что даже он косвенно оказался вовлечён в романтическую аферу:

«Мошенник использовал фотографию меня и моих детей, создал профиль на Facebook Dating и выманил у женщины 60 тысяч долларов».

Осведомлённость — лучшая защита

По мере того как мошенники становятся всё изощрённее, важно следить за новыми схемами обмана и пользоваться онлайн-инструментами защиты.

«В конечном итоге всё сводится к осведомлённости», — подытожил Терри Катлер.

Эксперты напоминают: в праздничный сезон внимательность — лучший способ сохранить не только хорошее настроение, но и деньги.

