В Монреале предъявлены обвинения мужчине из-за онлайн-угроз, приведших к закрытию школ

30-летнему жителю Монреаля в среду были предъявлены обвинения в связи с угрозами в интернете, из-за которых накануне власти ввели режим shelter in place (укрытие на месте) для ряда школ и детских учреждений в районе Монреаля.

Как сообщили в полиции, Джозеф Монтор был арестован в районе Ла-Саль и предстал перед судом Монреаля. Ему предъявлены обвинения в высказывании угрозы причинения смерти или телесных повреждений неопределённому кругу лиц, а также в умышленном причинении вреда, выразившемся в препятствовании нормальной работе объектов стоимостью более 5 тысяч долларов — в данном случае школ и детских садов.

Монтор остаётся под стражей. Ожидается, что в четверг он вновь предстанет перед судом после встречи со специалистами службы Urgence psychosocial (UPS), которая привлекается в ситуациях кризиса и чрезвычайных психосоциальных и психиатрических случаев.

Полиция отмечает, что обвиняемый уже известен правоохранительным органам и ранее привлекался к ответственности по аналогичным делам.

Во вторник несколько школ в регионе Монреаля были вынуждены временно закрыться и перейти в режим укрытия после появления угроз в социальных сетях. В результате инцидента никто не пострадал, однако произошедшее вызвало серьёзную обеспокоенность среди родителей и сотрудников учебных заведений.

Расследование продолжается.

