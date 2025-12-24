Подписаться на рассылку
Юридические риски новогодних корпоративов

Виктория Христова Дек 24, 2025 Бизнес, Выбор редакции, Новости, Общество, Экономика Оставить комментарий 40 Просмотров

В период новогодних и рождественских праздников многие компании организуют корпоративные вечеринки. Это отличный повод отметить уходящий год и укрепить командный дух.

 Однако важно помнить: даже во время праздничного мероприятия сотрудники остаются в рабочей среде, а трудовые нормы и внутренние политики компании продолжают действовать.

Правила уважительного поведения, предотвращения домогательств и дискриминации применяются в полном объёме — как к сотрудникам, так и к работодателю.

Алкоголь: внимание к безопасности

Если на корпоративе подаётся алкоголь, на работодателя ложится дополнительная обязанность заботы. Речь идёт не о запретах, а о разумных и превентивных мерах.

Рекомендуется:

  • ограничивать потребление алкоголя;
  • предлагать безалкогольные альтернативы;
  • заранее предусмотреть безопасные способы возвращения домой — такси, совместные поездки, общественный транспорт или специальные программы помощи, такие как Nez Rouge.

Цель проста: каждый участник должен иметь возможность вернуться домой безопасно и без риска.

Фото и социальные сети: уважение прежде всего

Праздничные мероприятия часто сопровождаются фото- и видеосъёмкой. Однако публикация изображений сотрудников без их согласия может нарушать право на частную жизнь и правила защиты персональных данных.

Даже если речь идёт о групповых фотографиях и добрых намерениях, согласие всех изображённых лиц остаётся обязательным, включая публикации в личных социальных сетях.

Простой принцип: если есть сомнение — лучше спросить.

Новый год — время юридического обновления

Начало нового года — это не только планы и пожелания, но и хорошая возможность пересмотреть внутренние политики, процедуры и договоры.

Изменения в законодательстве, требования к защите персональных данных и трудовым отношениям делают юридическую профилактику важным инструментом управления рисками. Обновлённые документы и чёткие правила помогают защитить как работодателя, так и сотрудников, и создают более стабильную и прозрачную рабочую среду.

Право в этом контексте становится не ограничением, а союзником устойчивого развития.

Команда GI-LAW желает вам светлых праздников, спокойствия, здоровья и уверенности в новом году.
Пусть 2026 год принесёт ясность в решениях, стабильность в делах и новые профессиональные возможности.


С Новым годом и с праздниками!

 

