Цены на жильё в Квебеке продолжат рост, аренда — дешевеет

Цены на жилую недвижимость в Квебеке продолжат расти в 2026 году, несмотря на экономическую неопределённость и снижение арендных ставок. К такому выводу пришли аналитики Royal LePage.

Согласно прогнозу, наиболее значительный рост ожидается в городе Квебек (+12%), Труа-Ривьер (+10%) и в регионах, таких как Гаспезия (+9–10%). В Монреале рост будет более умеренным, но стабильным — около 5%.

Эксперты объясняют тенденцию сохраняющимся дефицитом предложения. «Спрос никуда не исчез, рынок остаётся напряжённым», — отмечает риелтор Яник Парент. Он также прогнозирует усиление миграции из крупных городов в регионы, где жильё всё ещё остаётся относительно доступным.

На фоне роста цен на покупку жилья рынок аренды демонстрирует обратную динамику. По данным Корпорации владельцев недвижимости Квебека, арендные ставки снижаются, а уровень вакантности растёт. Владельцы жилья всё чаще предлагают бонусы арендаторам, чтобы привлечь клиентов.

Эта ситуация вновь поднимает вопрос: покупать или арендовать? Эксперты сходятся во мнении, что универсального ответа нет. Выбор зависит от доходов, способности к накоплению и жизненного этапа человека.

Как подчёркивают аналитики, недвижимость перестаёт быть гарантированным источником прибыли при перепродаже и всё чаще рассматривается как долгосрочный инструмент проживания и финансовой стабильности, а не спекулятивного дохода.

