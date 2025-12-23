Любители лыж и сноуборда протестуют против состояния Мон-Сент-Анн

Лыжники и сноубордисты, а также жители региона собрались в субботу у горнолыжного курорта Мон-Сент-Анн, чтобы выразить недовольство состоянием комплекса и потребовать перемен. Участники акции надеются, что их протест подтолкнёт власти к решительным действиям.

Курорт, расположенный к северо-востоку от Квебека, уже 26 лет управляется компанией Resorts of the Canadian Rockies (RCR) из Альберты. На этой неделе объекту было разрешено начать сезон после двух переносов открытия. Планировавшийся запуск в пятницу вновь отменили из-за дождя, и курорт открылся лишь в субботу.

RCR управляет горнолыжными курортами и гольф-клубами по всей Канаде, включая курорт Стоунхэм в Восточных кантонах. Однако, по словам протестующих, Мон-Сент-Анн годами страдает от отсутствия инвестиций.

Один из организаторов акции, Лукас Гонтье, заявил, что последствия недофинансирования ощущаются ежедневно.

«Мы каждый день чувствуем отсутствие инвестиций. Мы здесь, чтобы сказать: с нас хватит RCR. В прошлом они уже доказали, что не являются хорошим оператором для этого любимого всеми курорта», — подчеркнул он.

Участники протеста утверждают, что гора находится в плачевном состоянии: инфраструктура изношена, регулярно происходят перебои с электроснабжением. В начале декабря Управление по безопасности зданий Квебека (RBQ) распорядилось закрыть четыре подъёмника после проверок. Причиной стала неисправность высоковольтной сети на 25 000 вольт, обеспечивающей работу зданий, подъёмников и системы искусственного оснежения.

Проблемы с безопасностью возникали и раньше. В 2022 году на курорте произошёл инцидент с падением гондолы, что привело к закрытию комплекса.

«Недопустимо так играть с безопасностью людей. Мон-Сент-Анн — это жемчужина Квебека, место спорта, природы и коллективной идентичности. Он заслуживает лучшего, чем запустение», — говорится на странице мероприятия в Facebook.

Это уже второй крупный протест на курорте: в марте в подобной акции приняли участие около тысячи человек.

По словам Гонтье, отсутствие должного ухода бьёт не только по посетителям, но и по местной экономике.

«Как человек, который любит эту гору и пользуется ею круглый год, я считаю происходящее очень печальным. От этого страдает всё население и бизнес вокруг. Правительство должно проявить мужество и принять правильное решение», — отметил он.

Протестующие надеются, что для Мон-Сент-Анн будет найден новый оператор, и курорт сможет вновь развиваться.

«Жители и предприниматели уже достаточно настрадались. Пришло время действовать», — резюмировал Гонтье.

