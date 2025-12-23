Имя Дональда Трампа появилось на фасаде Кеннеди-центра в Вашингтоне

Имя президента США Дональда Трампа было размещено на восточной стене Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди после его официального переименования.

Ранее на фасаде здания крупными буквами была нанесена надпись: «Центр исполнительских искусств памяти Джона Кеннеди». Теперь же, согласно решению совета директоров, учреждение получило двойное наименование. В результате на стене появилось имя Дональда Трампа, размещённое сверху, а ниже сохранена прежняя надпись с фамилией Кеннеди.

Кеннеди-центр — одна из главных театрально-концертных площадок столицы США. Комплекс включает три концертных зала, объединённых под одной крышей, и играет ключевую роль в культурной жизни страны.

Решение о переименовании стало частью более широкой культурной реформы, инициированной Трампом. Ранее он сменил руководство центра, включая директора и предыдущего председателя попечительского совета. Сам президент был избран новым председателем совета.

Трамп неоднократно критиковал деятельность Кеннеди-центра, заявляя о наличии на его площадке «антиамериканской пропаганды» и чрезмерного, по его мнению, числа мероприятий, связанных с ЛГБТ-тематикой. Белый дом также указывал, что в центре ранее проводились подобные мероприятия, в том числе с участием несовершеннолетних, вручались тематические награды и организовывались развлекательные события на крыше здания.

Изменения в управлении и символике Кеннеди-центра вызвали широкий общественный резонанс и стали предметом оживлённых дискуссий о границах культурной политики и роли государства в сфере искусства.

