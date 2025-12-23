Продажи домов «без юридической гарантии» стремительно растут в Квебеке

В некоторых регионах доля таких продаж достигла рекордных уровней:
-
Кот-Нор — 87%
-
Мориси — 84%
-
Сагеней—Лак-Сен-Жан — 81%
-
Абитиби и Гаспези — 76%
-
Шодьер-Аппалач — 63%
-
Центр-дю-Квебек — 61%
-
Капиталь-Насьональ — 59%
-
Эстри — 52%
Что означает «без юридической гарантии»?
Покупка недвижимости без юридической гарантии означает, что покупатель отказывается от защиты, предусмотренной Гражданским кодексом Квебека. Проще говоря, дом приобретается «как есть» — со всеми видимыми и скрытыми дефектами.
В обычных условиях юридическая гарантия защищает покупателя от:
-
скрытых дефектов (проблемы с фундаментом, протечки, электрика);
-
проблем с правом собственности, включая незадекларированные обременения или ипотеку.
Чтобы дефект считался скрытым, он должен быть:
-
Серьёзным — настолько, что покупатель отказался бы от сделки или заплатил бы меньше;
-
Невидимым — не выявляемым при стандартной проверке;
-
Неизвестным покупателю на момент покупки;
-
Существовавшим до продажи (или имел причину до неё).
Без юридической гарантии возможности защиты крайне ограничены. Исключение — случаи мошенничества (dol), когда удаётся доказать, что продавец сознательно скрыл проблему.
От исключения — к норме
Раньше формулировка «без юридической гарантии» чаще встречалась в особых ситуациях:
-
при продаже наследственной недвижимости;
-
у пожилых продавцов, желающих избежать ответственности;
-
при срочных продажах (разводы, взыскания).
Сегодня же это становится почти стандартом, отражая дисбаланс сил между продавцами и покупателями на фоне дефицита жилья.
Что делать покупателю?
Эксперты советуют не отказываться от сделки автоматически, но максимально снизить риски.
1. Усилить техническую проверку
-
Общая инспекция: 800–1200 $
-
Фундамент: 400–600 $
-
Дренаж (камера): 300–500 $
-
Электрика: 300–400 $
Итого: 3000–4000 $ — инвестиция, способная уберечь от расходов в десятки тысяч.
2. Добавить защитные условия в договор
Даже без юридической гарантии можно договориться о:
-
условии обязательной инспекции с правом отказа;
-
депозите у нотариуса для будущего ремонта;
-
письменных декларациях продавца обо всех известных проблемах;
-
детальном интервью с продавцом по каждому пункту декларации.
Пять ключевых советов
-
Закладывайте на инспекцию около 1% от цены покупки.
-
Торгуйтесь по каждому выявленному дефекту.
-
Требуйте полную историю объекта: счета, старые отчёты, страховые случаи.
-
Проверяйте муниципальные разрешения — незадекларированные пристройки могут обернуться серьёзными проблемами.
-
Никогда не отказывайтесь от инспекции: экономия времени сегодня может означать годы долгов завтра.
Рост продаж без юридической гарантии — ещё один симптом перегретого рынка, где покупатели всё чаще вынуждены брать на себя риски, которые раньше считались неприемлемыми.
