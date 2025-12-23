Продажи домов «без юридической гарантии» стремительно растут в Квебеке

Рынок недвижимости Квебека переживает тревожную трансформацию: всё больше домов продаются без юридической гарантии, перекладывая почти все риски на покупателей. Если в 2014 году таких сделок было лишь 17%, то в августе 2025 года — уже около 50%, свидетельствуют данные компании JLR.

В некоторых регионах доля таких продаж достигла рекордных уровней:

Кот-Нор — 87%

Мориси — 84%

Сагеней—Лак-Сен-Жан — 81%

Абитиби и Гаспези — 76%

Шодьер-Аппалач — 63%

Центр-дю-Квебек — 61%

Капиталь-Насьональ — 59%

Эстри — 52%

Что означает «без юридической гарантии»?

Покупка недвижимости без юридической гарантии означает, что покупатель отказывается от защиты, предусмотренной Гражданским кодексом Квебека. Проще говоря, дом приобретается «как есть» — со всеми видимыми и скрытыми дефектами.

В обычных условиях юридическая гарантия защищает покупателя от:

скрытых дефектов (проблемы с фундаментом, протечки, электрика);

проблем с правом собственности, включая незадекларированные обременения или ипотеку.

Чтобы дефект считался скрытым, он должен быть:

Серьёзным — настолько, что покупатель отказался бы от сделки или заплатил бы меньше; Невидимым — не выявляемым при стандартной проверке; Неизвестным покупателю на момент покупки; Существовавшим до продажи (или имел причину до неё).

Без юридической гарантии возможности защиты крайне ограничены. Исключение — случаи мошенничества (dol), когда удаётся доказать, что продавец сознательно скрыл проблему.

От исключения — к норме

Раньше формулировка «без юридической гарантии» чаще встречалась в особых ситуациях:

при продаже наследственной недвижимости;

у пожилых продавцов, желающих избежать ответственности;

при срочных продажах (разводы, взыскания).

Сегодня же это становится почти стандартом, отражая дисбаланс сил между продавцами и покупателями на фоне дефицита жилья.

Что делать покупателю?

Эксперты советуют не отказываться от сделки автоматически, но максимально снизить риски.

1. Усилить техническую проверку

Общая инспекция: 800–1200 $

Фундамент: 400–600 $

Дренаж (камера): 300–500 $

Электрика: 300–400 $

Итого: 3000–4000 $ — инвестиция, способная уберечь от расходов в десятки тысяч.

2. Добавить защитные условия в договор

Даже без юридической гарантии можно договориться о:

условии обязательной инспекции с правом отказа;

депозите у нотариуса для будущего ремонта;

письменных декларациях продавца обо всех известных проблемах;

детальном интервью с продавцом по каждому пункту декларации.

Пять ключевых советов

Закладывайте на инспекцию около 1% от цены покупки. Торгуйтесь по каждому выявленному дефекту. Требуйте полную историю объекта: счета, старые отчёты, страховые случаи. Проверяйте муниципальные разрешения — незадекларированные пристройки могут обернуться серьёзными проблемами. Никогда не отказывайтесь от инспекции: экономия времени сегодня может означать годы долгов завтра.

Рост продаж без юридической гарантии — ещё один симптом перегретого рынка, где покупатели всё чаще вынуждены брать на себя риски, которые раньше считались неприемлемыми.

