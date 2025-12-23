Продажи домов «без юридической гарантии» стремительно растут в Квебеке

Подписаться на рассылку
Olga Ouspenski Дек 23, 2025 Бизнес, Иммиграция, Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 43 Просмотров

Рынок недвижимости Квебека переживает тревожную трансформацию: всё больше домов продаются без юридической гарантии, перекладывая почти все риски на покупателей. Если в 2014 году таких сделок было лишь 17%, то в августе 2025 года — уже около 50%, свидетельствуют данные компании JLR.

 

В некоторых регионах доля таких продаж достигла рекордных уровней:

  • Кот-Нор — 87%

  • Мориси — 84%

  • Сагеней—Лак-Сен-Жан — 81%

  • Абитиби и Гаспези — 76%

  • Шодьер-Аппалач — 63%

  • Центр-дю-Квебек — 61%

  • Капиталь-Насьональ — 59%

  • Эстри — 52%

Что означает «без юридической гарантии»?

Покупка недвижимости без юридической гарантии означает, что покупатель отказывается от защиты, предусмотренной Гражданским кодексом Квебека. Проще говоря, дом приобретается «как есть» — со всеми видимыми и скрытыми дефектами.

В обычных условиях юридическая гарантия защищает покупателя от:

  • скрытых дефектов (проблемы с фундаментом, протечки, электрика);

  • проблем с правом собственности, включая незадекларированные обременения или ипотеку.

Чтобы дефект считался скрытым, он должен быть:

  1. Серьёзным — настолько, что покупатель отказался бы от сделки или заплатил бы меньше;

  2. Невидимым — не выявляемым при стандартной проверке;

  3. Неизвестным покупателю на момент покупки;

  4. Существовавшим до продажи (или имел причину до неё).

Без юридической гарантии возможности защиты крайне ограничены. Исключение — случаи мошенничества (dol), когда удаётся доказать, что продавец сознательно скрыл проблему.

От исключения — к норме

Раньше формулировка «без юридической гарантии» чаще встречалась в особых ситуациях:

  • при продаже наследственной недвижимости;

  • у пожилых продавцов, желающих избежать ответственности;

  • при срочных продажах (разводы, взыскания).

Сегодня же это становится почти стандартом, отражая дисбаланс сил между продавцами и покупателями на фоне дефицита жилья.

Что делать покупателю?

Эксперты советуют не отказываться от сделки автоматически, но максимально снизить риски.

1. Усилить техническую проверку

  • Общая инспекция: 800–1200 $

  • Фундамент: 400–600 $

  • Дренаж (камера): 300–500 $

  • Электрика: 300–400 $
    Итого: 3000–4000 $ — инвестиция, способная уберечь от расходов в десятки тысяч.

2. Добавить защитные условия в договор
Даже без юридической гарантии можно договориться о:

  • условии обязательной инспекции с правом отказа;

  • депозите у нотариуса для будущего ремонта;

  • письменных декларациях продавца обо всех известных проблемах;

  • детальном интервью с продавцом по каждому пункту декларации.

Пять ключевых советов

  1. Закладывайте на инспекцию около 1% от цены покупки.

  2. Торгуйтесь по каждому выявленному дефекту.

  3. Требуйте полную историю объекта: счета, старые отчёты, страховые случаи.

  4. Проверяйте муниципальные разрешения — незадекларированные пристройки могут обернуться серьёзными проблемами.

  5. Никогда не отказывайтесь от инспекции: экономия времени сегодня может означать годы долгов завтра.

Рост продаж без юридической гарантии — ещё один симптом перегретого рынка, где покупатели всё чаще вынуждены брать на себя риски, которые раньше считались неприемлемыми.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

