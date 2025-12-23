Год спустя: пошлины на китайские электромобили не принесли ожидаемого эффекта Канаде

Прошёл год с момента вступления в силу постановления China Surtax Order (2024), которым Канада ввела 100-процентную пошлину на китайские электромобили и гибриды, стремясь сдержать их стремительный наплыв на внутренний рынок.

Однако, по мнению экономистов, за это время тарифный барьер так и не принёс заявленных выгод для канадского автосектора, а вместо этого спровоцировал торговую войну с Китаем и ударил по другим отраслям экономики.

Канада фактически повторила шаг США времён администрации Джо Байдена, что породило сомнения: было ли решение продиктовано защитой потребителей и промышленности — или же политическими соображениями. Спустя год становится ясно, что последствия оказались куда сложнее, чем ожидалось.

Продажи электромобилей падают

Канадский рынок электромобилей пережил бурные пять лет. Сначала продажи уверенно росли благодаря государственным программам поддержки — таким как федеральная инициатива iZEV (2019 год) и требования по доступности электромобилей. Однако в последние годы ситуация резко изменилась.

В 2025 году продажи электромобилей в Канаде снижались пять месяцев подряд. По данным Statistics Canada, регистрация EV упала на 39,2%, несмотря на рост в других странах. Отдельные модели пострадали особенно сильно: продажи BMW iX сократились более чем на 30%, GMC Hummer SUV — на 29% по сравнению с 2024 годом. Toyota bZ4X и Cadillac Lyriq потеряли 36% и 51% объёма продаж соответственно.

Эксперты связывают спад прежде всего с отменой субсидий по программе iZEV. Представитель Clean Energy Canada Джоанна Кириазис подчёркивает, что главная преграда для покупателей — высокая первоначальная цена. По её мнению, возвращение господдержки могло бы вновь оживить спрос.

Пошлины остались — эффекта нет

Несмотря на падение продаж и задержки в развитии EV-рынка, пошлины на китайские электромобили продолжают действовать. Это вызвало разногласия внутри страны. Премьер Онтарио Даг Форд считает тарифы необходимой мерой защиты. В то же время глава Electric Mobility Canada Дэн Бретон утверждает, что канадские автопроизводители не получили от них никаких преимуществ, а страна лишь втянулась в торговую эскалацию.

Ответ Китая: удар по агросектору

Реакция Пекина не заставила себя ждать. Китай ввёл:

76% пошлину на канадский рапс ,

, 25% — на свинину, рыбу и морепродукты ,

, 100% — на рапсовое масло и горох.

Особенно сильно пострадали западные провинции, прежде всего Саскачеван — один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны. По оценкам Ассоциации сельхозпроизводителей Саскачевана, фермеры уже потеряли более 650 млн долларов. Хотя федеральное правительство увеличило лимиты беспроцентных кредитов, эта мера оказалась недостаточно эффективной.

Премьер Саскачевана Скотт Мо недавно посетил Китай и заявил о сдержанном оптимизме, отметив готовность Пекина «перекалибровать» торговые отношения. Тем временем заявление посла Китая в Канаде Ван Ди о том, что аграрные пошлины являются ответом на тарифы на электромобили, вызвало возмущение фермерских объединений. Они считают, что сельское хозяйство было принесено в жертву ради практически неразвитой EV-индустрии Восточной Канады.

Автопром настаивает: пошлины нужны

Лидеры автомобильной отрасли, однако, продолжают отстаивать жёсткую линию. Глава Канадской ассоциации автопроизводителей Брайан Кингстон заявляет, что китайская модель «масштабировать, демпинговать и вытеснять» противоречит долгосрочным климатическим и промышленным целям Канады. Он также указывает на более слабые экологические стандарты производства EV в Китае — от угольной генерации до вреда окружающей среде при производстве батарей.

Президент Ассоциации производителей автокомпонентов Флавио Вольпе считает, что пошлины помогут Канаде «догнать» Китай в перспективе. С учётом того, что автопром приносит экономике страны около 19,2 млрд долларов ВВП, тогда как сектор рапса — около 5 млрд, вероятность отмены тарифов остаётся низкой.

Итог

Год спустя становится очевидно: тарифы на китайские электромобили не спасли канадский EV-рынок, но спровоцировали болезненные ответные меры, особенно для аграрного сектора. Перед Оттавой стоит сложный выбор — продолжать торговую конфронтацию ради стратегических промышленных целей или искать компромисс, который снизит экономические потери внутри страны.

