Air Canada откроет прямой рейс из Монреаля на Майорку на узкофюзеляжном самолёте

Авиакомпания Air Canada объявила о запуске прямого рейса из Монреаля на испанский остров Майорка. Полёты начнутся в июне 2026 года и будут выполняться на узкофюзеляжном самолёте Airbus A321XLR — решении, которое может не порадовать пассажиров, испытывающих страх перед полётами и предпочитающих более крупные лайнеры.

Несмотря на опасения некоторых путешественников, узкофюзеляжные самолёты сегодня пользуются всё большей популярностью у авиаперевозчиков. Они дешевле в покупке и эксплуатации, требуют меньших затрат на обслуживание, быстрее обслуживаются в аэропортах и легче заполняются пассажирами.

Air Canada — не исключение из этой тенденции. Ранее авиакомпания уже использовала узкофюзеляжные Boeing 737 Max 8 на трансатлантических маршрутах, включая рейсы из Галифакса в Лондон (Хитроу), из Монреаля в Эдинбург и Рейкьявик, а также из Торонто в Рейкьявик. Другие авиакомпании, такие как Aer Lingus и JetBlue, также успешно выполняют перелёты через Атлантику на Airbus A321LR.

Билеты на новый маршрут Монреаль—Майорка уже поступили в продажу на сайте Air Canada. Самолёт A321XLR предложит пассажирам уровень комфорта, близкий к широкофюзеляжным лайнерам авиакомпании — Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 и Airbus A330.

Особенностью новой модели станет наличие полностью раскладывающихся кресел в бизнес-классе. Это первый узкофюзеляжный самолёт во флоте Air Canada с креслами lie-flat в салоне Signature Class, что, по словам авиакомпании, позволит «привнести опыт широкофюзеляжного самолёта на борт узкофюзеляжного».

Всего самолёт будет рассчитан на 182 пассажира: 14 мест в бизнес-классе Signature Class и 168 мест в эконом-классе. Air Canada также пообещала обновлённый бортовой сервис, который будет представлен вместе с вводом A321XLR в эксплуатацию.

Помимо нового маршрута на Майорку, авиакомпания планирует перевести на A321XLR и другие рейсы, включая круглогодичное сообщение между Монреалем и Тулузой, а также сезонные полёты в Эдинбург.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG