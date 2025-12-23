Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Бизнес Air Canada откроет прямой рейс из Монреаля на Майорку на узкофюзеляжном самолёте
plage
Пустынный пляж. Число поездок сократилось в два раза по сравнению с доковидными временами. Фото Меган Хорхенсен.

Air Canada откроет прямой рейс из Монреаля на Майорку на узкофюзеляжном самолёте

Виктория Христова Дек 23, 2025 Бизнес, Новости, Новости Канады, Экономика Оставить комментарий 38 Просмотров

Авиакомпания Air Canada объявила о запуске прямого рейса из Монреаля на испанский остров Майорка. Полёты начнутся в июне 2026 года и будут выполняться на узкофюзеляжном самолёте Airbus A321XLR — решении, которое может не порадовать пассажиров, испытывающих страх перед полётами и предпочитающих более крупные лайнеры.

 

 

Несмотря на опасения некоторых путешественников, узкофюзеляжные самолёты сегодня пользуются всё большей популярностью у авиаперевозчиков. Они дешевле в покупке и эксплуатации, требуют меньших затрат на обслуживание, быстрее обслуживаются в аэропортах и легче заполняются пассажирами.

Air Canada — не исключение из этой тенденции. Ранее авиакомпания уже использовала узкофюзеляжные Boeing 737 Max 8 на трансатлантических маршрутах, включая рейсы из Галифакса в Лондон (Хитроу), из Монреаля в Эдинбург и Рейкьявик, а также из Торонто в Рейкьявик. Другие авиакомпании, такие как Aer Lingus и JetBlue, также успешно выполняют перелёты через Атлантику на Airbus A321LR.

Билеты на новый маршрут Монреаль—Майорка уже поступили в продажу на сайте Air Canada. Самолёт A321XLR предложит пассажирам уровень комфорта, близкий к широкофюзеляжным лайнерам авиакомпании — Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 и Airbus A330.

Особенностью новой модели станет наличие полностью раскладывающихся кресел в бизнес-классе. Это первый узкофюзеляжный самолёт во флоте Air Canada с креслами lie-flat в салоне Signature Class, что, по словам авиакомпании, позволит «привнести опыт широкофюзеляжного самолёта на борт узкофюзеляжного».

Всего самолёт будет рассчитан на 182 пассажира: 14 мест в бизнес-классе Signature Class и 168 мест в эконом-классе. Air Canada также пообещала обновлённый бортовой сервис, который будет представлен вместе с вводом A321XLR в эксплуатацию.

Помимо нового маршрута на Майорку, авиакомпания планирует перевести на A321XLR и другие рейсы, включая круглогодичное сообщение между Монреалем и Тулузой, а также сезонные полёты в Эдинбург.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*