Вдоль канала Лашин зимой будут чистить дорожки для пешеходов и велосипедистов

Зима станет более комфортной для пешеходов, бегунов и велосипедистов, которые летом пользуются многофункциональными дорожками вдоль канала Лашин. Район Сюд-Уэст подписал соглашение с Parks Canada о регулярной уборке снега на пяти километрах асфальтированных путей вдоль канала в течение ближайших двух зим.

Согласно договорённости, расчистка будет проводиться:

на южном берегу канала — к западу от пешеходного моста Атватер;

— к западу от пешеходного моста Атватер; на северном берегу — к востоку от моста, вплоть до улицы де-ла-Коммюн.

Работы охватят участок от авеню де л’Эглиз до улицы де-ла-Коммюн.

«Эти дорожки будут полезны пешеходам и велосипедистам на протяжении всей зимы», — заявила представитель района Мари-Ноэль Эбер. По её словам, инициатива является частью стратегии по развитию активной мобильности и борьбе с изменением климата.

«Благодаря этому историческому соглашению с Parks Canada весь район станет доступен через многофункциональную дорожку парка Канала Лашин», — подчеркнула Эбер.

К востоку от рынка Атватер канал граничит с районом Гриффинтаун, расположенным между бульваром Жорж-Ванье и улицей де-ла-Коммюн. За последнее десятилетие здесь было построено множество жилых высоток, что значительно увеличило пешеходный, велосипедный и даже «собачий» трафик вдоль канала.

В последние несколько зим район уже оплачивал уборку снега на участке длиной 2,35 км на северной стороне канала — между рынком Атватер и улицей де-ла-Коммюн, вдоль Гриффинтауна.

Новое соглашение, одобренное советом района на специальном заседании на этой неделе, расширяет зону обслуживания ещё на 2,73 км к западу от рынка Атватер. Этот новый участок расположен на южной стороне канала и проходит от восточной части моста Атватер до пешеходного моста Кот-Сен-Поль у авеню де л’Эглиз.

Формальное соглашение с Parks Canada потребовалось потому, что канал Лашин и его берега находятся в федеральной собственности. Документ предоставляет району право доступа и передвижения по этой территории и действует до 30 апреля 2027 года, с возможностью продления ещё на два года.

