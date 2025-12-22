Кризис доступности жилья в Квебеке: мечта о собственном доме ускользает

Согласно новому исследованию Профессиональной ассоциации риелторов Квебека (APCIQ), в период с 2015 по 2025 год медианная цена на частные дома выросла более чем в два раза. При этом реальные доходы населения с учётом инфляции увеличились всего на 15–25%, что резко ухудшило соотношение доходов и цен на жильё.

Кризис охватывает весь Квебек

Если раньше проблема считалась в основном монреальской, сегодня она распространилась на Лаваль, Монтережи, Лорантиды и даже регионы, традиционно считавшиеся доступными, такие как Мориси. Разрыв в ценах между регионами впечатляет: около 240 тысяч долларов в Гаспези, 500 тысяч в Ланодьере, 601 тысяча в Лавале и почти 790 тысяч долларов в Монреале.

Первоначальный взнос — главный барьер

Ключевой проблемой остаётся порог в 500 тысяч долларов. До этой суммы минимальный первоначальный взнос составляет 5%, но всё, что выше, требует уже 10% на превышающую часть. Сегодня половина объектов недвижимости в Квебеке стоит дороже этого порога, а в Монреале — 92%. Для многих семей финансовый барьер возникает ещё до самой покупки.

Экономист APCIQ Элен Бежен подчёркивает, что способность семьи стать собственником жилья напрямую зависит от располагаемого дохода и размера ипотечных платежей. Даже в регионах с более низкими доходами покупка остаётся возможной, если ежемесячная нагрузка ниже. Однако в крупных агломерациях эта логика больше не работает.

Сбережения длиною в десятилетие

В 2015 году семье, откладывающей 5% чистого дохода, требовалось около трёх лет, чтобы накопить на первоначальный взнос. В 2025 году — уже более пяти лет. В Монреале и пригородах этот срок ещё больше и, с учётом вероятного дальнейшего роста цен, фактически занижен. Для первых покупателей это превращается в бесконечную гонку: за 10–12 лет меняется вся жизнь — создаются семьи, происходят разводы, — но покупка дома так и остаётся недосягаемой.

Снижение иммиграции может усугубить ситуацию: по прогнозам Института статистики Квебека, к 2030 году Монреаль может потерять более 200 тысяч жителей, что усилит давление на рынки пригородов.

Покупка через компромиссы

Путь к собственности всё чаще возможен лишь при поддержке родителей — в виде подарка, займа или поручительства. Дети владельцев жилья имеют вдвое больше шансов сами стать собственниками, чем выходцы из семей арендаторов. Помощь семьи перестала быть исключением и стала нормой.

Молодые покупатели вынуждены соглашаться на серьёзные компромиссы: уезжать дальше от центров, тратить больше времени на дорогу, покупать жильё там, где они не планировали жить. Конкуренция и ценовые войны за объекты «для первых покупателей» по-прежнему сохраняются.

Некоторые выбирают дома, требующие серьёзного ремонта, принимая на себя риск непредсказуемых затрат. Другие рассматривают кондоминиумы как стратегию: они позволяют накапливать капитал, защищают от роста аренды и дают возможность жить в хорошо расположенных районах. Квартиры рядом с общественным транспортом часто позволяют отказаться от автомобиля и существенно снизить ежемесячные расходы.

Меры поддержки — но с оговорками

Существуют и инструменты помощи: взносы в счёт CELIAPP уменьшают налогооблагаемый доход, федеральное и провинциальное правительства предлагают налоговые кредиты, а некоторые муниципалитеты — временные освобождения от налога на недвижимость. Также обсуждается возможность использования родительских пенсионных накоплений для помощи детям с первоначальным взносом.

Администрация Монреаля рассматривает механизм временного софинансирования первоначального взноса, подлежащего возврату при перепродаже жилья. Однако эксперты предупреждают: стимулировать спрос без увеличения предложения — значит лишь усугубить кризис.

Действовать сейчас — или оставить рынок заблокированным

Цены продолжат расти, спрос на частные дома остаётся высоким, а строительство не поспевает. Пожилые владельцы живут дольше и откладывают продажу недвижимости. В результате семьи изматываются попытками накопить, пока рынок уходит всё дальше.

Эксперты призывают власти выйти из режима «управления дефицитом» и перейти к активной строительной политике: плотнее застраивать пригодные районы, упростить зонирование под многоквартирные дома, ускорить выдачу разрешений, массово инвестировать в доступное и нерыночное жильё и развивать общественный транспорт.

Без решительных действий молодым поколениям рискуют оставить закрытый рынок и разрушенную социальную мобильность. Это уже не экономический, а политический выбор.