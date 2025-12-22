Франсуа Лего готовит срочную перестановку в правительстве после ухода министра здравоохранения

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего признал, что уход его многолетнего министра здравоохранения Кристиана Дюбе стал серьёзным политическим ударом. В ответ глава правительства намерен оперативно назначить ему замену.

Хотя предстоящие изменения носят формальный характер, в пятницу утром Лего посетит лейтенант-губернатора провинции, чтобы официально внести корректировки в состав кабинета министров. Ожидается, что новым министром здравоохранения станет действующий министр социальных дел Соня Беланже.

Беланже также отвечает за вопросы, связанные с пожилыми людьми и лицами, осуществляющими уход. По образованию она медсестра и ранее занимала пост генерального директора регионального управления здравоохранения CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Депутат Национального собрания от округа Прево, Беланже пришла в политику относительно недавно — она была избрана на всеобщих выборах 2022 года.

На новом посту ей предстоит непростая задача: переработать законопроект № 2, который определяет систему оплаты труда врачей в Квебеке. Закон должен быть приведён в соответствие с предварительным соглашением, достигнутым на прошлой неделе между правительством и семейными врачами.

Кристиан Дюбе покинул правительство Coalition Avenir Québec в четверг и объявил о намерении продолжить работу в Национальном собрании в качестве независимого депутата.

В резком прощальном письме Дюбе заявил, что не считает себя подходящим человеком для переписывания закона, который претерпевает столь радикальные изменения. По его мнению, новое соглашение с врачами скорее сохраняет статус-кво, чем представляет собой реальный шаг вперёд.

Отставка стала серьёзным политическим поражением для Лего, который лично участвовал в переговорах с медицинским сообществом. После первоначально сдержанной реакции премьер-министр в пятницу опубликовал новое сообщение в социальных сетях, открыто признав, что уход Дюбе стал ощутимым ударом для его правительства.

